Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața americana Ariana Grande, in varsta de 26 de ani, a dat in judecata o companie de moda. Artista cere despagubiri de 10 milioane de dolari. Ariana Grande acuza compania Forever 21 ca i-a folosit imaginea fara acordul ei, pentru a-și promova produsele. Ariana Grande a depus plangere luni la…

- Cantareata Ariana Grande cere despagubiri de 10 milioane de dolari unui brand de moda pe care il acuza ca s-a folosit de celebritatea si influenta ei pentru a-si vinde articolele, scrie Reuters.Grande a depus plangerea impotriva Forever 21 si a Riley Rose, luni, la Los Angeles. Ea subliniaza…

- Cantareata Ariana Grande cere despagubiri de 10 milioane de dolari unui brand de moda pe care il acuza ca s-a folosit de celebritatea si influenta ei pentru a-si vinde articolele, scrie Reuters.

- Cantareața americana Ariana Grande a dat in judecata compania Forever 21, pe care o acuza ca i-a folosit imaginea in mod neautorizat, pentru a-și promova produsele, și careia ii cere despagubiri de 10 milioane de dolari, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila il atenționeaza pe Klaus…

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata și ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari. Aceasta ar fi deturnat fonduri si urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru.

- Un rapper american al carui cantec a fost folosit ca sursa de inspiratie pentru hitul "Dark Horse", interpretat de Katy Perry, va primi despagubiri de 2,7 milioane de dolari din partea cantaretei si a casei sale de discuri, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La inceputul saptamanii, cantareața…

- Compania Boeing va plati o suma record familiior victimelor care au decedat dupa prabusirea a doua avioane 737 MAX.Boeing va plati jumatate dintr-un fond de 100 de milioane de dolari creat dupa prabusirea a doua avioane 737 MAX familiilor victimelor si a angajat un reputat expert american…

- HBO si saga sa medievala "Game of Thrones" conduc in topul nominalizarilor la premiile Emmy, informeaza Reuters. HBO a obtinut 137 de nominalizari, dintre care 32 pentru "Game of Thrones", fiind urmat de Netflix, cu 117 nominalizari. Comedia Amazon Studio "The Marvelous Mrs Maisel" a primit 20 de nominalizari,…