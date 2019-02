Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande lanseaza piesa si videoclipul “7 rings”, la scurt timp dupa ce a postat pe contul sau de twitter un teaser de 14 secunde cu un fragment din clipul piesei, alaturi de un pasaj scris atat in japoneza, cat si in engleza. Fanii nu au ezitat sa interpreteze aceste semne si internetul s-a umplut…

- Iulia Albu a postat pe blogul personal o imagine, alaturi de care a scris un comentariu la adresa Andreei Marin, pe care o ironizeaza in stilu-i caracteristic. Vedeta a comentat o fotografie in care “Zana” a fost surprinsa la sala de forta. “Patrunjelu-i lung si gros/Astazi eu ma duc sa cos(esc).…

- Gabriela și Tavi Clonda se pregatesc sa devina parinți pentru a doua oara. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și se bucura din plin de sarbatorile de iarna. Tavi Clonda a postat pe Instagramul sau o imagine emoționanta. Tavi și Gabriela au decorat casa in spirit de sarbatoare, au impodobit bradul…

- Raluca Badulescu se pregatește de sarbatori și pentru un nou sezon “Bravo, ai stil!”, ce va avea debutul in seara de Revelion. Vedeta și-a dorit sa revina pe sticla intr-o forma de zile mari, cu un look proaspat și intinerit, astfel ca i-a facut o vizita medicului sau estetician. Vedeta TV are acum…

- Zilele acestea, Feli Donose va deveni pentru prima oara mama, iar artista așteapta cu emoție marele eveniment. Pe toata perioada sarcinii, vedeta și-a ținut fanii la curent cu evoluția ei. Feli Donose a postat o fotografie pe Instagram, in care burtica se vede in toata splendoarea ei. „Tic-tac” a scris…

- Catrinel Menghia va deveni mama peste trei luni, iar pana atunci, profita din plin de aceasta perioada frumoasa, dar și puțin dificila, avand in vedere ca burtica de gravida crește pe zi ce trece, iar modelul se mișa mai greu. Chiar și așa, Catrinel Menghia este foarte activa. Modelul a mers la plimbare…

- Zilele calde de toamna s-au dus, s-a lasat frigul, in magazine magia sarbatorilor de iarna prinde contur, iar Adina Halas tanjeste dupa emotiile pe care le simtea cand era mica, in preajma Craciunului. Vedeta asteapta cu nerabdare Craciunul si se pregateste intens pentru acele zile magice pe care le…