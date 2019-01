Ariana Grande a dezvaluit data lansarii noului sau album "Thank U, Next", informeaza Press Association.



Vedeta pop americana a impartasit fanilor lista de melodii a noului album pe Instagram, anuntand totodata data de lansare a acestuia: 8 februarie.



Albumul contine 12 melodii, printre care piese lansate anterior precum, "Thank U, Next" "Imagine" si "7 Rings", dar si melodii noi precum "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored", "Needy", "NASA" si "Bloodline".



"Thank U, Next" este al cincilea album de studio pentru Grande, dupa "Yours Truly, "My Everything",…