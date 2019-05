Ariana Grande a anulat două concerte din cauza problemelor de sănătate Ariana Grande a fost nevoita sa iși anuleze doua concerte din cauza unor probleme de sanatate. Insa, vedeta nu a precizat in ce contau aceste probleme. Artista, care urma ca concerteze marți și miercuri in statul sau natal, Florida, a declarat ca este „mai mult decat devastata” ca a fost nevoita sa anuleze show-urile, la solicitarea medicului. Grande a precizat ca recitalurile pe care urma sa le susțina in Tampa și Orlando vor fi amanate pentru luna noiembrie. „Tampa și Orlando, m-am trezit azi incredibil de bolnava, am alergat la medic și mi-a spus ca trebuie sa aman show-urile de azi și maine.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

