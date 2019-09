Arhiva SIPA din penitenciare dezvăluită din interior Irina Elena Goaga, angajata la unul dintre penitenciarele din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a facut o serie de dezvaluiri despre cum in cadrul ANP funcționeaza o structura care aduna informații secrete fara sa fie supusa controlului guvernamental. Este vorba despre Direcția Prevenirea Criminalitații și Terorismului care intocmește rapoarte pentru Ministerul Justiției. Dupa ce a dezvaluit neregulile din cadrul acestei direcții, Goaga a fost demisa din funcție. In cadrul ANP funcționeaza Direcția Prevenirea Criminalitații și Terorismului care continua activitatea SIPA, fostul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni va deveni obiectiv strategic național, daca propunerea ministrului transporturilor, Razvan Cuc, iși va gasi susținere in Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), scrie libertatea.ro. Ministrul a declarat, pe 16 septembrie, ca va propune acest subiect pentru…

- In continuarea punerii in aplicare a Acordului incheiat in luna mai intre reprezentantii Guvernului Romaniei si cei ai sindicatelor din sistemul penitenciar, Ministerul Justitiei a virat, saptamana aceasta, Administratiei Nationale a Penitenciarelor sumele necesare pentru plata drepturilor de natura…

- In continuarea punerii in aplicare a Acordului incheiat in luna mai intre reprezentantii Guvernului Romaniei si cei ai sindicatelor din sistemul penitenciar, Ministerul Justitiei a virat, saptamana aceasta, Administratiei Nationale a Penitenciarelor sumele necesare pentru plata drepturilor de natura…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu privire la tehnologia 5G, ca in Romania "unii nu sunt suficient de ingrijorati", iar acest subiect va trebui discutat si in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). "La noi unii nu sunt suficient de ingrijorati. (...) Nu realizeaza ce se intampla…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor sustine ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, si cel al Finantelor, Eugen Teodorovici, nu isi onoreaza promisiunea de suplimentare a bugetului penitenciarelor, aratand ca in proiectul de OUG privnd rectificarea bugetara se prevad…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit de la ora 13.00 in sedinta. Factorii de decizie in domeniul siguranței naționale analizeaza cazul de la Caracal și raportul Ministerului de Interne pe aceasta tema.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti in sedinta, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Reuniunea, care va fi condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc de la ora 13,00. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anuntase joi, in contextul discutiilor despre…

- "Parlamentul a votat, astazi, 26 iunie 2019, Legea privind statutul politistilor de penitenciare, un demers legislativ initiat si sustinut de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Justitiei, ca promisiune asumata de ministrul Ana Birchall in discutiile purtate cu reprezentantii sindicatelor din sistemul…