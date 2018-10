Arhitectura unui oras al contrastelor, Bucuresti Arhitectura Bucurestiului este o excursie prin diferite epoci. Desi multe din cladirile vechi nu mai exista datorita cutremurelor si lipsei de preocupare pentru pastrarea patrimoniului construit, exista inca destule bijuterii care merita vazute.



Varietatea cladirilor si "frumosul haos" ce caracterizeaza spatiul urbanistic bucurestean fac din acest oras un adevarat paradis arhitectural.



Perioada interbelica i-a adus Bucurestiului denumirea de "Micul Paris", datorita unui numar mare de constructii cu specific frantuzesc care au fost ridicate in acea perioada si au rezistat in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

