Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire impresionanta in bucataria unei batrane care locuieste in apropiere de Paris. O pictura care atarna deasupra unei plite in casa batranei s-a dovedit a fi o opera de arta atribuita...

- Jaf la castelul Vaux-le-Vicomte din Franța. Șase hoți au furat bijuterii in valoare de doua milioane de euro. Jaful de la castelul Vaux-le-Vicomte, din apropiere de Paris, a avut loc joi, potrivit AFP. Șase barbați mascați, neinarmați, au intrat in apartamentele contelui Patrice de Vogue și ale contesei…

- Proprietarii castelului Vaux-le-Vicomte, la sud-est de Paris, au fost sechestrati in noaptea de miercuri spre joi de niste hoti care au plecat cu o prada estimata la 2 milioane de euro, a indicat parchetul din Melun, citat de agerpres.ro.

- Faptele s-au petrecut cu putin timp inainte de ivirea zorilor, a precizat parchetul. Proprietarii castelului datand din secolul XVII au fost imobilizati, a mentionat o sursa din politie, dar nu au fost raniti. Parchetul a incredintat ancheta politiei judiciare din Versailles.Cea mai mare…

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de inghetata din Uniunea Europeana (494 milioane litri sau 15,5% din productia totala a UE), urmata de Franta (451 milioane litri sau 14,1%) si Italia (435 milioane litri sau 13,7%), arata datele publicate luni de

- Vasile Stoica, maratonistul roman care a intrat in Cartea Recordurilor și care a strabatut lumea intr-un scaun cu rotile, a murit, miercuri, la varsta de 49 de ani, in urma unui infarct. Lugojeanu este deținatorul unui record mondial pentru cea mai mare distanța parcursa intr-o zi in scaunul cu rotile,…