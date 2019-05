Arhitectul Ieoh Ming Pei a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a facut anuntul privind inscrierea sa in cursa pentru Casa Alba printr-un videoclip postat pe Twitter. „Daca ii acordam opt ani lui Donald Trump la Casa Alba, el va schimba fundamental si pentru eternitate caracterul acestei natiuni. Si nu voi lasa acest lucru sa se intample”, a…

- Comisia Europeana a aprobat achiziționarea de catre compania britanica Liberty a combinatelor siderurgice deținute de ArcelorMittal în Uniunea Europeana, printre care și cel de la Galați. Anul trecut, în toamna, Liberty a anunțat aceasta tranzacție, însa era nevoie de aprobarea Comisiei.…

- Potrivit judecatorului districtual Jeffrey Alker Meyer, consumatori din opt state din nord-estul SUA pot sa dea in judecata divizia Nestle Waters North America pentru ca i-a inselat sa plateasca mai mult prin etichetarea Poland Spring ca "100- apa naturala de izvor". Judecatorul din New Haven, Connecticut,…

- Istanbul (locul 120) si Bucuresti (locul 118) sunt in 2019 in topul celor mai ieftine orase europene in care sa traiesti, arata un studiu publicat marti de Economist Intelligence Unit (EIU), informeaza Euronews. Pe plan global, pentru prima oara de cand se realizeaza studiul, trei metropole…

- Cel putin 30 de persoane au suferit rani din cauza unor turbulente severe care au înspaimântat pasagerii și echipajul în timpul zborului unui avion al companiei Turkish Airlines, care a aterizat sâmbata pe Aeroportul International John F. Kennedy din New York, relateaza The Guardian.…

- Pasionat de calatorii, Zoli Toth, fondatorul trupei Sistem, iși face mereu timp sa descopere noi locuri. Iar unele dintre aceste locuri ii raman pe veci in suflet. Așa s-a intamplat cu metropola supertehnologizata Hong Kong, de care artistul s-a indragostit in timpul unei vacanțe cu mama lui. Dat fiind…

- Camera Reprezentantilor, sub control democrat, a votat marti cu o majoritate confortabila împotriva situatiei de "urgenta nationala" decretate de presedintele american, Donald Trump, pentru a putea construi un zid antiimigratie ilegala la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP. …

- Statele reclamante considera ca masura presedintelui Trump contravine Constitutiei. In plus, impactul zidului de la frontiera cu Mexicul asupra mediului inconjurator nu a fost evaluat. Procurorul general al Californiei considera ca statul sau, la fel ca altele, au dreptul sa recurga la justitie intrucat…