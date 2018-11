Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de decorare a profesorului dr. arhitect Emil Barbu Popescu cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler.



Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a conferit profesorului dr. arhitect Emil Barbu Popescu aceasta distinctie in semn de "apreciere pentru exceptionalul profesionalism dovedit in formarea noilor generatii de arhitecti, pentru contributia avuta la promovarea scolii romanesti de arhitectura atat in tara, cat si in strainatate, pentru lucrarile remarcabile inscrise in atlasul arhitecturii…