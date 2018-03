Arhitectii: Sub 40% dintre specificatiile si recomandarile din caietele de sarcini sunt respectate de constructori

Stiri pe aceeasi tema

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Tinand cont ca valul de frig ce afecteaza Romania se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada, ISU Arges face urmatoarele recomandari. ・ Imbracați-va gros și evitați expunerea in…

- Timișoara trebuie sa aiba o cladire care sa aiba acest nume in anul 2021, cand poarta titlul de Capitala Culturala Europeana. Anul acesta, reprezentanții primariei trebuie sa decida daca se incepe construirea unei cladiri de la zero sau centrul va fi amenajat intr-o cladire existenta deja.…

- Recomandarile GRECO referitoare la modificarea legilor justiției. Delegația Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO), organismul anticorupție al Consilului Europei (CoE), a subliniat ca persoanele responsabile cu investigarea, judecarea și emiterea de verdicte privind faptele de corupție trebuie…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care EDS Romania SRL a preluat activele referitoare la activitatea tipografica ce apartin companiilor Editura Aramis SRL si Mega Press Holdings SA, se arata intr un comunicat al Consiliului Concurentei. EDS Romania SRL, companie ce desfasoara activitati…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- Florin Gardoș a revenit in Romania, a fost prezentat oficial la CS Universitatea Craiova și se declara pregatit sa joace inca de vineri, cand oltenii primesc vizita lui ACS Poli Timișoara, in primul meci al ultimei etape din sezonul regulat al Ligii 1. In opinia sa, caștigarea unui trofeu alaturi…

- 'Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Desemnat de fostul prim ministru consilier pentru organizarea EURO 2020 in Romania, Gica Popescu a luat o decizie importanta.Fostul internațional a cerut schimbarea statutului sau din funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol, informeaza gsp.ro. Astfel, Gica Popescu nu…

- Valentine’s Day e un prilej bun sa ne bucuram alaturi de iubitul sau de soțul nostru de iubirea ce ne leaga. Putem face asta in fiecare zi, desigur, dar nu e nimic rau in a ne sarbatori iubirea o data pe an intr-o forma mai vizibila. Fie ca alegeți sa petreceți la o cina romantica in oraș, fie ca ieșiți…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Stabilitatea pietei de asigurari este palpabila astazi, desi provocarile anului 2018 vin de pe urma turbulentelor intregistrate in 2016 si ale caror efecte au fost inregistrate in 2017. Nu putem sa uitam de falimente rasunatoare, de tarife plafonate si de proteste si actiuni de strada, intr-o perioada…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

- Grupul CEZ in Romania a lansat colecția de vestimentație profesionala made-to-measure, pentru angajații din Centrele de Relații cu Clienții, in contextul unui proces mai amplu de modernizare și reorganizare a acestora, arata angajatorulmeu.ro. CEZ a dezvoltat acest proiect impreuna cu…

- Federația Sindicatelor din Administrația Nationala a Penitenciarelor lanseaza un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intr-un comunicat de presa, Federația atrage atenția ca rata recidivei nu a scazut și nu poate fi calculata conform metodologiei partidului aflat la putere.Tudorel…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca romanii asteapta ca tara sa fie condusa de politicieni constienti de importanta misiunii lor. El a subliniat ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn la unitate si coeziune sociala. "Unitatea nationala a depasit…

- Dat recent in urmarire internationala, dupa ce a fugit in Madagascar, inculpatul Radu Mazare ar putea scapa de extradare. Un expert UE recomanda suspendarea tuturor extradarilor catre Romania, pe motiv ca nu respectam angajamentele privind reformarea sistemului judiciar. De aceasta situatie ar putea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din

- Femeile social-democrate saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei.Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat se rupe sirul istoric privind…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , continua seria dezvaluirilor tulburatoare despre povestea de dragoste dintre Andi, fostul sot al Irinei Rimes, si rusoaica din Chisinau, Nica. Apropiatii femeii il acuza pe Andi ca a parasit-o, dupa ce a ”stors-o” de bani si dupa ce Nica a pierdut doi copii, ajungand…

- Andrei Plesu a luat din nou apararea lui Gabriel Liiceanu, argumentand motivul, in articolul publicat pe Contributors unde scrie: „Domnul Liiceanu nu e la prima abatere. Nu de mult, s-a dus la Bruxelles și a spus rele despre patrie. Tradare! Dar ni s-a mai intimplat: și Doina Cornea și Mircea Dinescu…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- De la Iasi vine viitorul arbitrajului romanesc. Un pusti de 11 ani este supranumit „Micul Ovidiu Hategan". Mircea Mindirigiu este cel mai tanar arbitru din Romania. Pustiul a absolvit cursul organizat de Comisia Judeteana a Arbitrilor. Echipele preferate de fotbal sunt FC Barcelona, Bayern Munchen si…

- Romania and the United States of America must continue to focus on turning the Black Sea from a region of confrontation into a stability pole, "a region where the cooperation and predictability logic is predominant, where the economic outlook is alleviating, and the different peoples and cultures…

- Arhitectii sunt artisti si, atunci cand au voie sa se manifeste si nu sunt constransi de ideile altora, din mainile lor ies adevarate opere de arta. E adevarat, ca aceste opere de arta seamana, deseori, cu stilul cubist al lui Picasso, dar cladirile ciudate create de artisti fac deliciul turistilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, insa critica Guvernul pentru faptul ca a ignorat orice avertisment venit de la Comisia Europeana in ce priveste deficitul si cere Executivului sa fie atent la vulnerabilitatile la…

- Atenție, șoferi! In vacanța de Craciun, traficul rutier din Romania va fi monitorizat cu sute de radare, dar si cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes si a intrat deja in functiune acum cateva zile.

- Statiunea Baile Govora din judetul Valcea adaposteste multe cladiri de epoca, emblematice nu doar pentru arhitectura localitatii, ci a intregii tari. Unele sunt lasate in paragina, victime ale interesului meschin al proprietarilor, altora li s-a redat stralucirea de altadata. Printre cele din urma se…

- Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a casatorit cu un roman de 24 de ani, Florin Marina, a ramas pe drumuri dupa ce și-a vandut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpara iubitului sau un apartament in București. Fostul preot povestește ca iubitul sau l-a parasit la doar doua…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- De ce aceasta senzație? Pana la urma, Romania e o republica, iar monarhia nu mai are vreo șansa sa revina (lucru acceptat de altfel, cu eleganța, chiar și de catre Regele Mihai). Cei mai mulți dintre oamenii care au suferit acum la moartea fostului rege nu ar fi de acord cu o revenire a regalitații,…

- Deputatul PSD Beatrice Tudor a cerut Ministrului Sanatații, prin intermediul unei interpelari, sa faca publice evaluarile Corpului de Control al Ministerului in ceea ce privește modul in care sunt respectate protocoalele de triaj ale pacienților cu cazuri urgene care vin la spitalele din Romania,…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) si psihologul Cerasela Libeg au elaborat un set de recomandari pentru pacienti si medici astfel incat relatia dintre acestia sa fie mai eficienta in perioada tratamentului. Sfaturile fac referire atat la prima interactiune, cat si la…

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare, pana marti seara, din cauza incalzirii vremii. Salvamontistii le cer turistilor sa evite sporturile de iarna in zonele vizate."Meteorologii de la Serviciul de prognoza regionala Sibiu au emis…

- In recomandarile GRECO exista și imbunatațiri - adoptarea codului de conduita, iar la discuțiile care au avut loc recent intre reprezentanții grupului și o delegație a Romaniei, in perioada 4 - 8 decembrie, la Strasbourg, s-a manifestat o dorința reciproca de colaborare, a declarat, luni, pentru…

- President Klaus Iohannis asked Parliament to reexamine the law on the approval of GEO 32/2015 on setting up Forests Guards. In his reexamination request submitted on Friday to the Speaker of the Senate, Calin Popescu-Tariceanu, the head of the state said that the law on the approval of GEO…

- „Marea Unire - Romania, la 100 de ani” este un documentar video produs de AGERPRES, care va fi lansat in 2018 cu ocazia Centenarului. AGERPRES a mers pe urmele celor care au infaptuit Unirea: in Basarabia, Bucovina de Nord și Transilvania. Urmașii celor care au pus umarul la reintregirea țarii deschid…

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Qatar SC vs Al-Gharafa. Competiție – Qatar / Premier League / Etapa 11 Forma Qatar SC (ultimele 5 partide ) – I I I E V Forma Al-Gharafa (ultimele 5 partide) – E E I I V Sursa foto: qfa.qa Pontul zilei din fotbal este bazat azi pe meciul dintre Qatar SC vs Al-Gharafa,…

- Marți, 5 decembrie 2017, la Galeria de Arta din Baia Mare, Bdul București nr.6, a avut loc inchiderea Anualei de Arhitectura Nord-Vest 2017. Acest eveniment se adreseaza in egala masura locuitorilor si institutiilor Municipiului Baia Mare, fiind o sansa inedita de implicare in formarea unei noi viziuni…

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie va crește de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform Hotararii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat deja in Monitorul Oficial și despre care am scris in cadrul…

- Romania trebuie sa aiba un ideal, idealul unei tari suverane si prospere, respectate in lume, a transmis, intr-un mesaj publicat pe Facebook, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, pe Facebook, un mesaj de Ziua Nationala, in care arata ca Romania trebuie sa aiba un ideal, idealul unei tari suverane si prospere, respectate in lume.”Visul unitatii noastre nationale a fost realizat, in urma cu aproape 100 de ani,…

- Igor Dodon i-a adresat un mesaj de felicitare Președintelui României, Klaus Iohannis, în numele poporului Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României, se arata într-un mesaj scris pe pagina sa de Facebook. „EXCELENTA, Îmi face…

- Cu ocazia zilei naționale a Romaniei doi dintre profesorii Universitații Valahia din Targoviște, conf. univ. dr. Iulian Oncescu (Facultatea de Post-ul Doi profesori ai Universitații Valahia au vorbit despre Romania in cadrul unui seminar internațional desfașurat in Spania apare prima data in Gazeta…

- Paris, Nov. 28. (intarziat) – Nou numitul ambasador al Romaniei la Washington, dl. George Danielopol, a declarat astazi aici ca situația nutrimentelor si a imbracamintelor in Rominia, este desperata. Prin ocuparea Romaniei din partea germanilor, s’a instapanit miseria in toate parțile țarii.