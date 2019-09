Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Olandei reactioneaza in cazul fetitei rapite si ucise la Gura Sutii, suspectul fiind un cetatean olandez, si asi exprima regretul, anuntand ca autoritatile din ambele tari sunt in contact direct pe acest subiect.”Cu mare regret, Ambasada Regatului Olandei a aflat despre moartea tragica…

- Arhiepiscopul Targovistei, Nifon, a transmis astazi un mesaj de condoleante dupa moartea fetitei de 11 ani din Gura Sutii. Acesta atrage atenția autoritaților ca trebuie sa depuna eforturi pentru a asigura un climat de ordine si siguranta, astfel incat asemenea fapte sa nu se mai intample.

- Iata prima poza cu cetațeanul olandez acuzat de rapirea și uciderea unei fete de 11 ani din Dambovița. Barbatul este acuzat ca a rapit-o pe micuța de pe strada și a dus-o pe un camp, unde a violat-o și a sugrumat-o. Imediat dupa comiterea faptei, barbatul ar fi parasit Romania.Citește și: Scenariu…

- 'Am aflat, cu profunda tristete, de moartea violenta a tinerei Mihaela Adriana Feraru, din Comuna Gura Sutii, din Arhiepiscopia Targovistei. Asasinarea acestei tinere reprezinta un caz de o gravitate extrema, mai cu seama ca, in ultima vreme, am tot auzit din mass-media de astfel de cazuri, intreaga…

- Anchetatorii au refacut traseul cetateanului olandez suspectat ca a rapit-o, iar mai apoi a ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii, judetul Dambovita, potrivit observator.tv.Olandezul a aterizat, miercuri, 18 septembrie, pe Aeroportul Otopeni. De aici, barbatul…

- Un cetațean olandez care deja a plecat din Romania este principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din județul Dambovița. El apare in imaginile surprinse de camerele de supraveghere din localiatea Gura Șuții, la volanul unei masini inchiriate. Intre doua camere de supraveghere, mașina…

- Politistii din Dambovita au cautat-o in continuu pe Adriana Fieraru, 11 ani, incepand de vineri prin comuna Gura Sutii si imprejurimi. Ea a fost rapita pe drumul catre casa, la scurt timp dupa ce a iesit de la scoala.

- O fetița de 11 ani din Gura Sutii, Dambovița, este de negasit de vineri dupa-amiaza. Nu a mai ajuns acasa dupa orele de la școala. Familia se gandește la ce e mai rau și roaga oamenii care au vazut-o sa sune la 112.