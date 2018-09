Stiri pe aceeasi tema

- IPS Casian, arhiepiscopulul Dunarii de Jos, i-a indemnat pe romani sa participe la referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție și sa apere familia formata din barbat și femeie. Apelul catre credincioși a fost facut marți, in județul Braila, la sfințirea manastirii Maxineni.Inainte…

- Evenimentul va avea loc marti, 25 septembrie 2018, cu incepere de la ora 9,00. Manastirea de la Maxineni, judetul Braila, este o ctitorie de la Matei Basarab si a fost restaurata dupa ce, aproape un secol, a zacut in abandonare si ruina.

- Maria Norica Cucerenco are 18 ani, locuiește in Braila și a disparut de o luna de zile. Cel puțin așa susține tatal ei care a reclamat dispariția fiicei sale. Acum insa Maria a scris de pe contul ei de Facebook și și-a liniștit apropiații. Maria Norica Cucerenco a fost data in urmarire naționala dupa…

- Daniel Novac (30 de ani), unul dintre cei 13 jucatori plecati de la FC Voluntari in aceasta vara, l-a criticat dur pe Daniel Oprita (37 de ani) pentru discursul de la finalul meciului pierdut cu Hermannstadt, scor 0-4. Mijlocasul central ii reproseaza antrenorului ilfovenilor ca nu-si...

- Un barbat din Arad care a intrat în sediul PSD pentru a le spune social-democratilor pentru ca &"lucreaza pentru un infractor&" s-a ales cu sesizari la politie si a fost amendat cu 1.500 de lei.

- Simona Halep a caștigat duminica (12 august) finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, dupa ce a invins-o pe Sloane Stephens (SUA), locul 3 WTA, in trei seturi, 7-6, 3-6, 6-4. Tenismena a fost deranjata in timpul partidei de mai mulți spectatori romani au strigat „M..e PSD”. In declarația…

- Pink a ajuns de urgența la spital. Artista și-a anulat concertele și le-a transmis fanilor un mesaj dupa ce in presa internaționala au aparut cateva fotografii cu ea pe plaja. (Console si accesorii gaming) Pink se afla in Sidney, acolo unde avea programate mai multe concerte din turneul ei mondial. Duminica,…

- „Luati parte la una dintre cel mai importante competitii intelectuale de pe planeta. Gazduirea la Cluj-Napoca a olimpiadei, este cu atat mai imporanta cu cat Romania a organizat in 1959 prima editie a competitiei. Evenimentul este o intrecere in inteligenta si creativitate, devenind un for care permite…