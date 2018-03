Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an in Joia Mare, la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia se oficiaza un ritual religios aparte. Este reprodus unul dintre momentele de la Cina Cea de Taina, cand Mantuitorul Iisus Hristos le-a spalat picioarele apostolilor. Potrivit obiceiului, cel mai mare va spala picioarele…

- O serie de ceremonii religioase speciale se desfasoara in aceasta saptamana La Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia, cu ocazia Sarbatorilor Pascale 2018. In Joia Mare, este reprodus unul dintre momentele de la Cina Cea de Taina, cand Mantuitorul Iisus Hristos le-a spalat picioarele…

- Catolicii fac ultimele pregatiri pentru Paște, sarbatoare care va fi marcata duminica. Cu acest prilej, sute de credincioși s-au adunat la Biserica Sfantului Mormant din Israel pentru a participa la slujba din Joia Mare.

- Catolicii fac ultimele pregatiri pentru Paște, sarbatoare care va fi marcata duminica. Cu acest prilej, sute de credincioși s-au adunat la Biserica Sfantului Mormant din Israel pentru a participa la slujba din Joia Mare.

- Zeci de romani si basarabeni s-au prins in Hora Unirii, marti, in Piata Cetatii din Alba Iulia, la implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. O studenta din Republica Moldova a spus ca spera la un viitor impreuna, ca la...

- Un robotel coordonat prin telefon, capabil se execute mai multe sarcini, inclusiv sa ridice obiecte, a fost construit de elevi ai Colegiului ”HCC” din Alba Iulia, care au castigat marele premiu la concursul FIRST Tech Challenge Romania, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Grupul de Initiativa pentru Tineret al Protopopiatului Ortodox Alba Iulia in parteneriat cu Parohiile ortodoxe de pe raza comunei Ighiu si Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Ighiu invita tinerii de pe raza comunei Ighiu la Paraclisul tinereții. Actiunea va avea loc joi 15 martie si va debuta de la ora…

- Inchisoarea din Halden, Norvegia, este adesea cunoscuta ca „cea mai umana inchisoare”. Deținuții se bucura de multe privilegii pe care alți infractori din lume nu le au. Pe langa designul interior modern, cei inchiși aici pot sa invețe sa cante, sa gateasca sau sa practice sporturi.

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Jules Guillamord 1828 1889 s a nascut intr o familie burgheza din zona miniera Chaux de Fonds de langa Neuchatel. Initial, a fost atras de gravura, dar apoi a inceput studiul picturii cu un pictor din localitatea natala. Si a continuat pregatirea la nivel inalt cu Barthelemy Menn la Geneva si cu elvetianul…

- Autor: Stelian ȚURLEA Lacramioara Stoenescu este profesoara de limba și literatura romana, dar s-a facut cunoscuta pentru doua carți excepționale despre aspecte aparent colaterale din regimul comunist, educarea tinerei generații – De pe bancile școlii in inchisorile comuniste și Copii – dușmani ai…

- Jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Tomis Constanta au venit in sprijinul Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta pentru deszapezirea cailor de acces la sediul institutiei cu scopul de a facilita intrarea iesirea ambulantelor. Reamintim ca ieri jandarmii au ajutat la deszapeirea heliportului SMURD…

- Atmosfera de mare meci a fost reinviata sambata, pe stadionul "Portulldquo; din Constanta, de SSC Farul si Academia Rapid, ambianta amintind de vremurile in care defunctele FC Farul si Rapid Bucuresti jucau si faceau spectacol, atat pe teren, cat si in tribune. Acum a fost vorba de un amical intre echipele…

- In timp ce NATO incearca sa contracareze amenințarile venit din Rusia și sa gaseasca moduri prin care sa contracareze propaganda venita de la Kremlin, viața continua nestingherita in statul condus de Vladimir Putin. Totuși, aceasta rutina a rușilor poate parea, uneori, cel puțin neobișnuita.

- Noua masina urmeazas a fie prezentata oficial in Europa peste cateva zile, insa pana atunci vedem in premiera primul set de imagini oficiale cu 508 II. Modelul a ajuns acum la cea de-a doua generatie si reprezinta fara discutie un concurent de seama pentru Renault Talisman,…

- Il știm cu toții din filme celebre precum "Rocky" sau "Rambo", i-am urmarit activitatea cinematografica de-a lungul anilor, sutele de pelicule in care a jucat. Sylvester Stallone este unul dintre cei mai titrați actori de la Hollywood, iar la cei 71 de ani, nu se oprește aici.

- Ruinele din zona Teatrului de Vara Mamaia au fost demolate iar locul a fost igienizat. Anuntul a fost facut de vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta Claudiu Iorga Palaz, pe pagina personala de Facebook.Zona devenise un focar de infectie dupa ce constructia teatrului a fost daramata.Sursa foto:…

- Paige Kirk, o mireasa de Australia, a devenit cunoscuta in intreaga lume datorita buchetului inedit pe care l-a avut in ziua nunții.Tanara in varsta de 23 de ani a purtat in ziua cea mare o rochie alba superba, pe care a asortat-o nu cu un buchet facut din… gogoși.

- O data cu avansarea in etapele finale ale UEFA Champions League, adidas fotball a dezvaluit astazi noua minge oficiala care va fi folosita de cele mai bune echipe din Europa in etapa eliminatorie a competiției. Mingea continua sa foloseasca design-ul iconic sub forma de stea, care a devenit o emblema…

- In urma cu putin timp a fost trasa in dana 128 a Portului Agigea Platforma petroliera GSP Saturn sub pavilion Panama. Nava a venit din Marea Marmara si se pare ca va intra in exploatare in Marea Neagra.Uriasa instalatie a facut senzatie acum cateva zile la trecerea, prin stramtoarea Istambului, pe sub…

- De luni pana vineri, de la ora 14:00, productia turceasca „Mama” ( „Anne”) reuseste sa aduca emotie in casele romanilor cu o poveste emotionanta, un subiect mai putin abordat in serialele turcesti.

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Imaginile surprinse arata cum o caruta trage un autoturism marca Logan. Vehiculul, ramas doar cu un cal putere, este tractat pe o ulita dintr o comuna ialomiteana.Bietul cal are "in spinare" peste o tona si jumate. ...

- In urma cu putin timp, un accidentul rutier a avut loc in zona Delfinariu. In eveniment este implicat un autoturism si un pieton. Ambulanta se afla la fata locului.Victima a fost preluata de un echipaj SAJ si transportata la spital.Circulatia in zona este blocata. ...

- Competitia profesionala „Politia in slujba comunitatii” are ca scop promovarea, recunoasterea si aprecierea profesionalismului, creativitatii si actiunilor inovatoare in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj. La IPJ Cluj a avut loc festivitatea de premiere a castigatorilor competitiei profesionale…

- In fiecare imagine din galeria foto se poate observa momentul perfect gasit de fotograf pentru ca poza sa devina opera de arta. Fotografiile pot avea un impact incredibil asupra creierului uman și, implicit, a starii pe care omul o poate avea. Imaginile imbina talentul artistic cu momentul…

- Autor: ANDO [] Galerie: View the full image Victoria lui Tudose View the full image Victoria lui Tudose Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Mihai Tudose

- Ninsoarea si lapovita a pus stapanire pe intreaga tara. In 47 de scoli din tara a fost sistat procesul de studii din cauza precipitatiilor puternice, sub forma de lapovita si ninsori. Iar pe drumurile nationale au avut loc mai multe accidente rutiere.

- CLUJ-NAPOCA (MEDIAFAX) - Mai multe carti vechi din secolele XVI-XVII sunt expuse, luni, in premiera, la Biblioteca Academiei Romane din Cluj-Napoca, acestea fiind scrise in limba romana cu diferite caractere, printre care chirilice cursive, chirilice...

- Ca si in anii precedenti, dupa sedinta festiva a Consiliului Local si depunerea de coroanele la bustul poetului din Piata Revolutiei, oficialitatile si-au indreptat pasii spre Biserica Uspenia.

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA9 permise de conducere au fost reținute și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii vranceni, pentru creșterea siguranței rutiere. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere a Poliției…

- Slujba va fi oficiata de arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului si va avea loc în Vechea Catedrala Episcopala si Regala de la Manastirea Curtea de Arges. Ulterior, va fi rostita o rugaciune la mormântul regelui Mihai, în pridvorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si…

- Slujba va fi oficiata de arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului si va avea loc in Vechea Catedrala Episcopala si Regala de la Manastirea Curtea de Arges.Ulterior, va fi rostita o rugaciune la mormantul regelui Mihai, in pridvorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale, precizeaza…

- Familia regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la ora 12,00, la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, a informat ieri site-ul romaniaregala.ro, preluat de Agerpres. Slujba va fi oficiata de arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului si…

- Parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I Familia regala va lua parte, sâmbata, 13 ianuarie, la ora 12,00, la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al României, informeaza site-ul romaniaregala.ro. Slujba…

- Familia regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la ora 12,00, la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza luni site-ul romaniaregla.ro. Slujba va fi oficiata de arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului si va avea…

- Sute de credinciosi au venit, sambata, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia pentru slujba de Boboteaza, dar mai ales pentru a-si lua agheasma, apa sfintita despre care oamenii cred ca le apara casele si familiile de rele. Unii dintre credincioși au venit insa cu plase pline cu sticle ca sa ia apa…

- Mii de credincioși au fost prezenți sambata, la Galati, pe Faleza Dunarii, la Slujba de Boboteaza. Conform traditiei, dupa ce a sfințit apele, IPS Casian a aruncat crucea de lemn in apele fluviului, care fost recuperata pentru a șasea oara de un barbat de 37 de ani, de profesie electrician. Cel mai…

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului a facut ca și la Botoșani, asemenea anunțului facut inclusiv de Patriarhia Romana, sa lipseasca tradiționalele cruci de gheața de la mai toate lacașurile de cult din oraș.

- Sute de credincioși au fost prezenți sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, pentru a participa la slujba de Boboteaza. sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie a inceput de la ora 10.00, iar in jurul orei 11. 30 a inceput slujba de sfintire a apei care a…

- Peste o mie de credincioși au participat astazi, 6 ianuarie 2018, la slujba de Boboteaza oficiata la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, in cadrul careia s-au sfințit circa 1.000 de litri de apa, iar la final credincioșii au primit, in sticle, Agheasma mare, pe care o pot consuma in urmatoarele opt…

- Peste 1.000 de credincioși au participat, sambata, la slujba de Boboteaza la Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia, in cadrul careia s-au sfințit circa 1.000 de litri de apa, iar la final credincioșii au primit, in sticle, Agheasma mare, pe care o pot consuma in urmatoarele opt zile, dar și…

- Sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, va avea loc slujba de Boboteaza. Credinciosii sunt asteptati sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie incepe de la ora 10.00. Va predica Protos. Mihail. In jurul orei 12.00, va incepe slujba de sfintire a apei. Arhiepiscopul…

- Credincioșii sunt așteptați, sambata, la slujba de Boboteaza la Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia și la Sfințirea cea Mare a Apei. La final, ca in fiecare an, oamenii vor duce Aghiasma in casele lor. Sfințirea cea Mare a Apei va incepe in jurul orei 12.30 dupa Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului…

- Un pod iluminat, construit din metal si lemn, cu margini de sticla, va face legatura intre Monumentul Unirii de la Alba Iulia si Catedrala in care au fost incoronati Regii Ferdinand si Maria. Podul traverseaza cel mai important parc din oras si va fi armat astfel incat sa sustina sute de persoane.

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail.