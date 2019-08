Arhiepiscopia 'Dunării de Jos' dăruieşte 4.000 de ghiozdane şi rechizite elevilor din Brăila şi Galaţi Valoarea ghiozdanelor si a rechizitelor se ridica la 200 de mii de lei, suma care este oferita de Centrul eparhial, Protoierii si mai multe parohii din cadrul Arhiepiscopiei 'Dunarii de Jos', in cadrul actiunii social-filantropice 'Si eu doresc un ghiozdan nou si bine echipat pentru a merge la scoala!'. 'Multumim, cu recunostinta, celor ce, cu banutul vaduvei, sprijina familiile sarace ai caror copii trebuie sa se bucure in mod egal cu ceilalti frati colegi. In acelasi timp, speram a ne solidariza mai multi, spre a ajuta cat mai multi copii din eparhie la inceputul Anului scolar. Dumnezeu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

