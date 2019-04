Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Bisericii Catolice din Sri Lanka considera atentatele de acum o saptamana o "insulta la adresa umanitatii". Arhiepiscopul de Colombo, Monseniorul Malcolm Ranjith, a oficiat o singura slujba religioasa care a fost difuzata in direct de televiziuni. Inițial erau prevazute trei slujbe comemorative…

- Liderul bisericii catolice din Sri Lanka a calificat duminica drept o "insulta la adresa umanitatii" atentatele comise de Pastele catolic de catre atacatori sinucigasi impotriva a trei biserici si a trei hoteluri de lux, in care si-au pierdut viata 253 de persoane, conform unui bilant revizuit, citat…

- Peste 320 de persoane au fost ucise duminica in Sri Lanka, intr-o serie de atentate sinucigase, atribuite de catre autoritati unei grupari radicale islamiste locale si revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), la hoteluri de lux si biserici in care se oficiau slujba de Paste, relateaza AFP, care…

- Atentate sinucigase au provocat adevarate carnagii, in diminica Pastelui, in trei hoteluri de lux si trei biserici, in plina slujba, la Colombo. Autoritatile atribuie baia de sange miscarii islamiste locale National Thowheeth Jama'ath (NTJ) si cauta sa afle daca aceasta a primit un sprijin logistic…

- Scoli si universitati raman inchise, iar bursa de marfuri si-a suspendat activitatea ca masura de siguranta dupa atacurile cu bomba care au avut loc de Pastele catolicilor. Pe masura de ancheta a avansat, au aparut noi dovezi ca cel putin trei atentate au fost comise de atacatori sinucigasi.…

- Cel putin 207 de persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite in seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat…

- Opt copii romani, aflați in Sri Lanka in timpul atacurilor cu bomba de la mai multe biserici și hoteluri de lux, au ajuns intr-o unitate militara pentru a fi ținuți in siguranța, a anunțat MAE Roman. Pe langa cei opt copii care au fost duși la o unitate militara alaturi de alți minori straini aflați…

- Opt copii romanii și insoțitorii lor au fost duși intr-o unitate militara din Colombo, Sri Lanka, acolo unde mai multe explozii au ucis sute de oameni de Paștele catolic. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe, Teodor Meleșcan...