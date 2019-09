Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului, precizeaza Mediafax.

„ In momentul in care prim-ministrul Romaniei, in baza prerogativelor constituționale a solicitat președintelui sa numeasca patru miniștri titulari, coaliția PSD-ALDE care susține guvernul actual era in funcțiune,. Nu exista niciun semn ca aceasta coaliție s-ar putea…