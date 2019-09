Stiri pe aceeasi tema

- Constantin-Petrisor Ciausescu, elev in clasa a XI-a la Colegiul National „Gib Mihaescu" din Dragasani (jud. Valcea), a fost medaliat cu aur. Eva-Maria Savin (clasa a X-a/Colegiul National „Mihai Viteazul" din Bucuresti), Stefan Dimitriu (clasa a X-a/Colegiul National „Andrei Saguna" din Brasov) si Gabriel-Darius…

- Iașul are 2 olimpici calificați in Lotul largit pentru Olimpiada Internaționala de Științe care se va desfașura in luna decembrie. Rezultatele abia au fost anunțate la festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de Științe pentru juniori care s-a desfașurat la Iași. Evenimentul a fost organizat…

- O medalie de aur și trei medalii de argint: palmaresul echipei Romaniei la Olimpiada Internationala de Chimie 2019 Rezultatele inregistrate de echipa Romaniei la a 51-a ediție a Olimpiadei Internationale de Chimie/IChO (21 – 30 iulie, Paris) insumeaza o medalie de aur și trei medalii de argint. Medalia…

- Radu Herzal, elev in clasa a X-a E la Colegiul National „Gheorghe Sincai” din Baia Mare a obtinut prima medalie de argint pentru Romania la Olimpiada Balcanica de Fizica 2019. Olimpiada s-a desfasurat la Salonic, Grecia, in perioada 14-18 iulie. Romania a avut patru reprezentati, care si-au adjudecat…

- 229 de candidati s-au inscris, in acest an, la Brașov, la proba scrisa a examenului national de Definitivare in invatamant, care va avea loc miercuri, 24 iulie 2019! Examenul incepe de la ora 10.00, iar candidatii vor putea intra in sali intre orele 8.00 – 8.45, la Colegiul National „Andrei…

- In perioada 14-18 iulie 2019, la Brașov, la Colegiul Național ”Andrei Șaguna” , a avut loc etapa naționala a sesiunii de comunicari stiintifice ale elevilor din invatamantul liceal, la disciplina geografie, care a are ca obiective dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica, de comunicare si dialog…

- Loturile olimpice de geografie ale tarii noastre (juniori si seniori) au cucerit sase medalii de aur (patru la juniori si doua la seniori) si doua medalii de argint (ambele la seniori) la cea de a V-a editie a Olimpiadei Internationale de Geografie pentru Europa Centrala, de Sud si Sud-Est, aceste rezultate…