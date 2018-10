Argint pentru Elena Zaharia, la World Cadet Challenge

Stiri pe aceeasi tema

- Marea speranta a tenisului de masa romanesc, Elena Zaharia, din Constanta, a fost nominalizata sa participe la una dintre cele mai importante actiuni organizate de Federatia Internationala ITTF , in Japonia, cantonamentele si concursul World Cadet Challenge, de la Okayama si Tottori. Romania este reprezentata…

- Week-end-ul recent incheiat, in Sala Sporturilor din Constanta, a avut loc turul Campionatului National pe echipe - Superliga si Divizia A feminina, la tenis de masa. Campioana in exercitiu CS Farul Constanta a defilat in cele trei zile de concurs, acumuland sapte victorii din tot atatea dueluri. In…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, o va infrunta pe estoniana Kaia Kanepi in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Pe tabloul principal de simplu se mai afla…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va participa la editia din acest an a turneului WTA de la Wuhan (centrul Chinei), dotat cu premii in valoare de 2,75 milioane dolari, au anuntat organizatorii acestei competitii, care va avea loc in perioada 23-29

- Direct acceptata in mansa a doua, la Montreal, Halep a inceput ezitant sezonul pe hard din aceasta vara, cu un joc fara consistenta si lasand senzatia ca nu este in forma. Cu lovituri fara lungime si fara sa-si plimbe adversara pe teren, cu imprecizie si, mai ales, cu un serviciu slab, ea s-a lasat…

- Jucatoarea romana Mihaela Buzarnescu a abandonat in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,82 milioane dolari, in timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numarul 5. noteaza Agerpres.

- Evolutii deosebite pentru jucatoarele de tenis de masa din Constanta si la Campionatul Balcanic rezervat categoriei de varsta Under 21, care este in desfasurare in Turcia, la Edirne.Romania este reprezentata la aceasta intrecere, la feminin, de Denis Uratu, Alina Zaharia si Elena Zaharia sora mai mica…

- La San Jose, unde o intalnește pe grecoaica Sakkari Mihaela Buzarnescu (locul 24 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la San Jose din California, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Elise Mertens, scor 4-6, 6-3, 6-1. Adversara romancei din finala de la San Jose va fi grecoaica Maria Sakkari…