- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern in care a fost adoptat noul proiect al Legii Pensiilor, ca nicio pensie nu va scadea dupa recalculare, ca nu se modifica varsta standard de pensionare si nici stagiul de cotizare. „Nicio pensie nu ca scadea dupa recalculare.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern in care se va discuta despre noua lege a pensiilor si ca valoarea punctului de pensie va creste gradual la 1.265 de lei in anul 2019, la 1.775 de lei in anul 2020 si apoi la 1.875 de lei in anul 2021.

- Ministerul Finantelor a avizat proiectul legii pensiilor, urmand ca acest act normativ sa intre in sedinta de Guvern de saptamana acesta, a anuntat marti, la Senat, ministrul Eugen Teodorovici. „Ministerul de Finante a dat avizul aseara pe acest proiect de lege a pensiilor. Este un impact destul de…

- Noua Lege a pensiilor vine cu aspecte importante. Finalizarea proiectului este foarte aproape, urmand ca acesta sa fie aprobat de Guvern. In cazul in care acesta va fi adoptat, noua lege va intra in vigoare pe 1 septembrie 2021. Potrivit actului normativ, vor fi considerate vechime in munca doar perioadele…

- Conferinta de presa, de astazi, de la Casa de Pensii Dambovita a avut in prim plan proiectul noii legi a Post-ul Persoanele cu o vechime mai mica de 15 ani nu vor mai primi pensie, ci indemnizații sociale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Orele suplimentare pe care le fac angajatii din domeniul Sanatatii ar putea fi luate in considerare la calcularea pensiilor, daca demersul sindicalistilor din Sanatate va fi aprobat de Guvern si Parlament. Acestia solicita luarea in considerare, la stagiul de cotizare, intregul timp de lucru al salariatilor,…

- Potrivit proiectului pus in dezbatere de Ministerul Muncii , actuala pensie anticipata devine pensie de limita de varsta, iar actuala pensie anticipata cu penalizare devine pensie anticipata. Varsta de pensionare ramane 65 de ani la barbați și 63 de ani la femei. Barbații se pot pensiona anticipat la…

- Potrivit viitoarei legi a pensiilor, pusa recent in dezbatere, romanii vor putea face plați retroactive la pensii, pentru perioade insumate de cel mult cinci ani in care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Fața de mecanismul plaților retroactive aplicabil in prezent, la noul mecanism vor putea…