Femeia din județul Argeș, care i-a cerut bani unei localnice din Motru, pentru a-i „prezice viitorul", a fost eliberata, marți seara, dupa 24 de ore petrecute in arestul IPJ Gorj. Magistrații au dispus masura controlului judiciar in timpul cercetarilor. Aceasta a fost reținuta luni, de polițiștii din județul Gorj. Victima i-ar fi oferit toate bijuteriile …