Argeșean urmărit internațional, prins de polițiști înainte de Crăciun Argeșean urmarit internațional, prins de polițiști inainte de Craciun. Pe 21 decembrie, politistii Serviciului Investigatii Criminale Arges si cei ai Sectiei de Politie Rurala Schitu-Golesti l-au depistat pe C.R.I., de 21 de ani, din comuna Mihaesti, urmarit la nivel international. Pe numele tanarului, autoritatile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunilor de talharie calificata si furt. Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore si prezentat Curtii de Apel Pitesti care a dispus arestarea acestuia pentru 15 zile, in vederea extradarii. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

