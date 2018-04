Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: A fost prins autorul accidentului mortal de azi-noapte din Pitesti: un pusti de 19, Florentin Petrescu, fara permis de conducere. Politia l-a retinut pentru 24 de ore si, foarte probabil, in cursul zilei de azi, marti, va fi prezentat unui judecator, cu propunere de arestare preventiva pentru…

- Un tanar de 22 de ani a fost prins beat la volan. Etilotestul a aratat ca soferul avea o concentrație de alcool de trei ori mai mare decat limita admisa. Mai mult, inspectorii de patrulare au stabilit ca barbatul nu avea nici permis de conducere.

- Un tanar din Vaslui a rapit o eleva din scoala si a dus-o in padure. Inarmat cu un cutit, a taiat o profesoara, pe mama fetei si apoi pe fata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al...

- In perioada 19-25 martie, politistii din cadrul structurilor de politie rutiera ale Inspectoratului de Politie Judetean Arges au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe drumurile din judet, atat in loca-litati cat si in afara acestora. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate…

- Un barbat din Ramnicu Sarat a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce ieri, in timpul unui scandal cu fosta concubina, a scos un cuțit și l-a folosit pentru a o rani pe femeie. In urma taieturilor provocate, victima a ajuns la spital. Mai tarziu, cuțitarul a fost reținut de poliție și trimis in arest.…

- Pe 19 martie, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica si Biroului Rutier Braila, sprijiniti de jandarmi, au actionat pe raza municipiului Braila pentru prevenirea ilegalitatilor privind ordinea si linistea publica, actele de comert si circulatia pe drumurile publice.

- Toti soferii in alerta. Posesorii de PERMIS DE CONDUCERE se vor intoarce in SALILE de examene. VEZI de ce… O noua lege a reusit sa ii puna pe toti soferii in alerta, mai ales ca ar putea din nou ajunge in salile de examinare. Asta deoarece orice posesor de permis de conducere care va incalca regulile…

- Un barbat din Balți a fost reținut de ofițerii CNA fiind suspect de trafic de influența. Acesta a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție cu puțin timp in urma, fiind banuit ca ar fi pretins și primit bani pentru organizarea eliberarii unui permis de conducere.

- Politistii din Fratautii Noi au fost nevoiti sa-l urmareasca pe un sofer care nu a oprit la semnalele regulamentare pe o distanta de cateva sute de metri. S-a intamplat vineri, la orele pranzului, in timp ce oamenii legii incercau sa traga pe dreapta un autovehicul cu numere de inmatriculare ...

- Scene deprinse, parca, din filmele cu mafioti s-au petrecut, ieri, in judetul Arges. Un barbat de 28 de ani a fost gasit mort pe o strada din municipiul Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului...

- Polițiștii Formațiunii Ordine Publica din cadrul Poliției orașului Vinju Mare au oprit, ieri, pentru control, in satul Orevița Mare, un autoturism condus de un barbat in varsta de 33 de ani, din Vinju Mare. Oamenii au constatat ca acesta nu ...

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale – Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe l&acir...

- Politistii argeseni au facut uz de arma, marti, pentru prinderea unui barbat suspectat de comiterea infractiunii de inselaciune prin metoda "Accidentul". Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges transmis Agerpres, suspectul are 29 de ani si locuieste in comuna Bascov."Din…

- La aceasta ora, politistii efectueaza 89 de perchezitii pe raza a 23 de judete si in Municipiul Bucuresti la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto.La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Pana in aceasta dimineața, in București-Ilfov au fost gestionate 43 de intervenții specifice codului meteorologic portocaliu. Cele mai multe solicitari au vizat indepartarea elementelor de construcție ale cladirilor și a panourilor publicitare desprinse din cauza vantului, potrivit unui anunț al Inspectoratului…

- Un barbat de 39 de ani a ajuns in arestul Politiei, in conditiile in care a fost depistat la volanul unei masini aproape in coma alcoolica, iar oamenii au constatat ca acesta nu avea nici dreptul legal de a conduce un autoturism.

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au retinut pe un tanar din comuna Saliștea ce a fost depistat conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere. La controlul politistilor, tanarul a prezentat un permis fals de conducere. La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 19.45,…

- Initial, Centrul Infotrafic al Politiei anunta ca doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in comuna Cotmeana, satul Lintesti, unde un sofer care se deplasa dintre Pitesti catre judetul Valcea si in autoturismul caruia se aflau trei pasageri a pierdut controlul volanului, iar autoturismul…

- Ieri, 20 februarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 38 de ani, din comuna Metes, ce este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului. Acesta a fost…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din comuna Salistea, este a fost retinut de Politie dupa ce, oprit in trafic, la volanul unui autoturism, a prezentat politistilor un permis de conducere falsificat, emis de autoritatile din Republica Moldova. Barbatul a fost oprit, pentru control, marti, in jurul orei…

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 16:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un tanar, de 22 de ani, din comuna Tureni, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Martinesti, pe DC 74 , fara a poseda permis de conducere. Read More...

- Politistii din Galati au ridicat arme de vanatoare, munitie, precum si alte bunuri detinute ilegal, de la un barbat banuit de uz de arma fara drept si braconaj cinegetic. Cel in cauza a fost retinut. La data de 16 februarie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul…

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul a avut loc pe drumul national 73, in localitatea Schitu Golesti, unde o caruta in care se aflau cinci persoane si care se deplasa dinspre Pitesti catre Campulung a fost izbita violent de un autoturism…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții in Mioveni, Giurgiu și București in locuințele unor suspecți care ar fi introdus droguri in Penitenciarele Mioveni și Giurgiu. Zeci de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT din Pitești. Anchetatorii au facut nu mai puțin de șapte percheziții au avut…

- Sambata seara, la ora 21.20, politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie pe strada Firiza din municipiu. Verificarile efectuate de politisti au relevat ca accidentul s-a produs pe fondul vitezei excesive si al consumului de alcool. Un baimarean…

- Fostul iubit al femeii injunghiate in coaforul din Titu a fost retinut pentru sechestrarea unei tinere, au declarat, miercuri, surse judiciare. Potrivit unui comunicat al al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES, un barbat de 28 de ani din Branistea,…

- In aceasta dimineața, politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Romane fac patru perchezitii in municipiul Pitești și in comunele Bascov și Draganu, la sediile unor societați comerciale și la locuințele…

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere cu echipamente de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat. “Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana,…

- Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, politistii din Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. “La data de 28 ianuarie, în jurul orei 02:40,…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- La data de 26 ianuarie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 34 de ani, din Campia Turzii, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul…

- Activitatile desfasurate de structurile Inspectoratului de Politie Judetean Buzau in anul 2017, au vizat urmatoarele obiective majore: cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala si siguranta rutiera, prevenirea…

- Duminica noaptea un tanar de 20 de ani din Cetate s-a ales cu doua dosare penale pentru ca a condus beat o mașina cu placuțe false. In urma cercetarilor s-a stabilit ca nici nu deține permis de conducere așa ca a fost reținut pentru 24 de ore.

- In zilele de 13 și 14 ianuarie, polițiștii au reținut un permis de conducere și au aplicat 3 amenzi intr-o acțiune pe linie rutiera desfașurata in zona comunei Vadu Moldovei. Amenzile au totalizat 1.305 lei. In cadrul acțiunii,au fost legitimate 29 de persoane si au fost controlate 23 de autovehicule.…

- In jurul orei 16:20, pe Bulevardul Decebal din Oradea, polițiștii Biroului Rutier Oradea au depistat in trafic un barbat de 42 de ani, din Oradea, in timp ce conducea o masina fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Dupa investigatii, politistii au dispus…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Managerul filialei Cahul a Școlii auto din Comrat și complicele acestuia au fost retinuti de ofiterii CNA, fiind banuiți ca ar fi extorcat și primit 600 de euro pentru organizarea eliberarii unui permis de conducere.

- Un barbat din comuna argeseana Leordeni, suspectat ca a lovit o cu o pila in abdomen pe sora sa, insarcinata in luna a noua, a fost retinut de politisti luni seara informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, barbatul in varsta de 33 de ani a fost retinut…

- Politistii argeseni au fost sesizati, duminica seara, despre faptul ca un barbat in varsta de 33 deani din Leordeni si-a agresat sora cu doi ani mai mica, insarcinata in 35 de saptamani, aruncand spre aceasta cu o pila metalica de drujba, au declarat reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- Incepand de astazi, programul de lucru cu publicul la ghișeul care elibereaza certificate de cazier judiciar persoanelor fizice și juridice s-a modificat. Incepand cu prima zi lucratoare a acestui an, respectiv 3 ianuarie 2018, noul program de lucru cu publicul la ghișeul Serviciului Cazier Judiciar…