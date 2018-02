Stiri pe aceeasi tema

- O persona a murit, iar alte sase au fost ranite, luni noapte, in urma coliziunii dintre o caruta si un autoturism, pe DN73, in localitatea argeseana Schitu Golesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul a avut loc pe drumul national 73, in localitatea Schitu Golesti, unde o caruta in care se aflau cinci persoane si care se deplasa dinspre Pitesti catre Campulung a fost izbita violent de un autoturism…

- Panica, in acest weekend, intr-o comuna argeseana, dupa ce un localnic a gasit un obuz. Proiectilul s-a dovedit a fi unul periculos, care ar fi putut exploda oricand, dupa cum au concluzionat specialistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges.

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara intr o cladire aflata in incinta Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare Pravat. La fata locului intervin pompierii pentru stingerea flacarilor, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la fata…

- Apelul la numarul unic de urgența 112 anunța ca o persoana a ramas blocata in mijlocul Mureșului, pe bac, in timp ce incerca sa treaca spre Bodrogu Vechi. De urgența, la fata locului s-a deplasat un echipaj format din trei subofițeri, pentru a salva persoana blocata. „Persoana blocata in mijlocul raului…

- Trei muncitori au fost raniti, astazi, dupa un incendiu la o conducta de gaz de pe strada Cetatea Neamtului din municipiul Piatra Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgente (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele trei persoane, care sunt angajate la compania…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- O femeie de 86 de ani a murit dupa ce a cazut de la etaj. Octogenara este din municipiul Campulung Muscel și nu se știe care sunt imprejurarile care au dus la aceasta tragedie. Polițiștii efectueaza cercetari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel…

- "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat dotarea fiecarui judet cu cate un container de cautare-salvare, iar in acest an se achizitioneaza al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfarsitul acestui an, fiecare judet va avea doua containere de cautare-salvare…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, prezent luni, la Braila, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), le-a transmis angajatilor acestei institutii ca fac "acte de eroism", avand in vedere dotarile de care dispun si lipsa de personal cu care se confrunta. "Pot sa…

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit mort, luni, in locuinta sa din Campulung Muscel, primele concluzii ale anchetei indicand ca decesul a fost provocat de o intoxicatie cu fum. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel la 112 s-a…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, care joi au intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Mioarele, au descoperit in casa in flacari, in timpul interventiei, un barbat cu gatul taiat.Surse judiciare sustin ca cel mai probabil este vorba despre…

- Un pompier a fost ranit, marti seara, in timpul interventiei pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrica de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, pompierul a calcat intr o tava cu ulei incins…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, in incinta unei fabrici de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni, flacarile cuprinzand doua hale de productie, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, incendiul a izbucnit la un aparat de prajit in care…

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone, potrivit news.ro.Un muncitor in varsta de 22 de ani si altul in varsta de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Un accident grav a avut loc pe DN13, in jurul orei 17.30. Un autoturism, in care se aflau cinci persoane, a iesit in decor, in Padurea Bogații. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, cpt. Cipiran Sfreja, a precizat ca, din nefericire, un barbat de 32 de ani,…

- Problema pe care autospeciala Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a intampinat-o vineri seara, cand nu s-a putut deplasa pana in apropierea unui incendiu din cauza masinilor parcate aiurea, a pus la treaba alte forte ale Ministerului Afacerilor Interne.

- In preajma sarbatorilor cu totii incercam sa aducem zambetul pe fetele celor dragi, in special a celor mici, pentru ca, in mod deosebit, ei sunt cei care simt cu adevarat magia acestor momente.Astfel, cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au mers la Spitalul de Pediatrie…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc dupa ce unul dintre soferi nu a respectat indicatorul ”Cedeaza trecerea”. "Un barbat a condus un autoturism pe raza localitatii Varias, iar la un moment…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Traficul este complet blocat, marti, pe DN 79 Arad – Oradea, in urma coliziunii dintre un microbuz de pasageri in care se afla doar soferul si un autocamion, produsa in localitatea aradeana Andrei Saguna. In urma impactului, soferul microbuzului a decedat, scrie NEWS.RO. Potrivit purtatorului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, pentru News.ro, ca un autoturism a cazut intr-un canal care alimenteaza statia de apa din municipiul Reghin, cauza accidentului nefiind cunoscuta. Virag a spus ca la fata locului au intervenit…

- Șase persoane, printre care și un copil, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, sambata, in localitatea argeșeana Pietroșani. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, la locul accidentului au intervenit doua autospeciale…

- Un barbat aproximativ 40 de ani este in stare extrem de grava, dupa ce a fost atacat de un mistreț, in județul Argeș. Atacul a avut loc in localitatea Tigveni, din județul Argeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, Madalina Epure, a declarat, la Digi 24, ca mistrețul…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, in accident au fost implicate doua autovehicule, un camion și o autoutilitara. Traficul rutier a fost inițial complet blocat, fiind reluat dupa cateva zeci de minute pe un singur fir, alternativ.Din primele cercetari efectuate…

- Cadrele medicale au incercat timp de aproximativ o ora resuscitarea victimei, care era in coma, insa manevrele nu au avut succes, fiind declarat decesul. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, este vorba de o fetița care a fost transportata la unitatea medicala…

- Copil strivit de mobila in Costești, Argeș. Fetița, in varsta de doi ani, a intrat in stop cardio-respirator și a fost transportata de urgența la spital. Reprezentanții Inspectoratului Județean Argeș spun ca parinții au transportat-o la spital pe fetița care a fost strivita de mobila in Costești, noteaza…

- Un barbat a decedat si alte sapte persoane au fost transportate la spital, in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc marti dupa-amiaza, ca urmare a unei coliziuni intre un tractor cu remorca si un autoturism, pe DN 1H, intre localitatile Simleu Silvaniei si Pericei, potrivit datelor…

- Un tren a lovit in plin o caruta in urma cu putin timp in zona de nord a municipiului Targu Jiu, langa fostul targ de haine vechi. La fata locului intervin echipaje de ambulanta si din cadrul Inspectoratului pentru Situatii ...

- Politicianul se afla pe motocicleta și s-a lovit de o mașina, sambata dupa amiaza. „Am fost solicitați sa intervenim la un accident rutier produs intre o motocicleta și un autoturism. In urma impactului a rezultat o victima, motociclistul, un barbat de 40-41 de ani, care prezenta multiple…

- Un barbat a murit si alti sapte au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui accident produs pe DN 13 B, dupa ce o autoutilitara a parasit carosabilul si s-a izbit violent de un copac. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita,…

- Porivit reprezentantilor Politiei Judetene Calarasi, un accident rutier s-a produs, vineri seara, la DN 4, in comuna Frumusani."Un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in total sase persoane fiind ranite", au precizat reprezentantii Politiei…

- Aproximativ 65 de persoane, clienti si angajati ai unui magazin, dar si locatari ai unui bloc din Pitesti, au fost evacuate din magazin si din locuinte, joi dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au constatat ca terenul pe care este amplasata o macara este instabil, iar utilajul s-ar putea prabusi.…

- Un accident cu sase victime, printre care patru copii, a avut loc, joi dimineata, intre municipiul Sibiu si localitatea Agnita. Potrivit primelor informatii, se pare ca accidentul a avut loc pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Doua persoane au fost ranite, marți, in urma exploziei unei butelii care s-a produs in incinta unui restaurant din municipiul Pitești. Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, victimele sunt un…

- Cinci copii care se aflau intr o statie de autobuz in localitatea Liteni, din comuna Moara, au fost raniti usor dupa ce un autoturism a intrat in ei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Suceava, citat de Agerpres.ro. Accidentul s a produs in jurul pranzului, toti cei 5 copii fiind…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, focul a cuprins o hala construita din panouri prefabricate, in suprafața de aproximativ 50 de metri patrați. La fața locului au intervenit trei autospeciale cu apa și spuma, precum și o ambulanța SMURD. Conform aceleiași…