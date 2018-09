Argeş: Pompieri din 13 judeţe - la Competiţia Naţională de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat Pompieri militari din 13 judete participa, joi si vineri, la Competitia Nationala de Descarcerare si de Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfasurata in orasul Mioveni din judetul Arges. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, la competitie participa echipe din judetele Calarasi, Dolj, Gorj, Dambovita, Iasi, Bihor, Brasov, Neamt, Alba, Mures, Arges si Valcea, precum si de la ISU Bucuresti-Ilfov. Lor li se adauga competitori din Republica Moldova, studenti de la facultatile de pompieri si elevi ai Scolii de pompieri si protectie civila Boldesti. "In… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

