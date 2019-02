Stiri pe aceeasi tema

- Surse oficiale au declarat, joi, pentru News.ro, ca Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a fost prins de politistii rutieri din Arges in timp ce rula cu 116 kilometri la ora pe DN 65, in zona localitatii Cerbu. Pentru ca viteza a fost depasita cu mai mult de 50 de kilometri fata de…

- Consilierul de stat Darius Valcov a ramas fara permisul de conducere pentru 90 de zile si s-a ales cu o amenda de 1.305 de lei dupa ce, joi dupa-amiaza, a fost prins de politistii din Arges depasind viteza maxima admisa in localitate.

- Darius Valcov a ramas fara permisul de conducere pentru urmatoarele trei luni si s-a ales cu o amenda peste 1.300 de lei dupa ce, joi dupa-amiaza, a fost prins de politistii din Arges depasind viteza maxima admisa in localitate, potrivit Realitatea tv. Valcov se afla la volanul unui autoturism…

- Un tanar de 22 de ani, cu o alcoolemie de 0,91 mg/l și cu permisul reținut, a fost urmarit pe strazile din Codlea de polițiștii de la rutiera. Duminica seara, un echipaj din cadrul Poliției Codlea a facu semn regulamentar de oprire unui autoturism Opel, care se deplasa pe raza municipiului, insa conducatorul…

- Ieri, 22 ianuarie 2019, in jurul orei 21.45, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza localitatii Telna, comuna Ighiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din comuna Ighiu. Cu ocazia verificarilor efectuate,…

- Polițiștii din Gherla au identificat ieri un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice care avea și permisul suspendat. In aceasta dimineata, politistii rutieri din Gherla au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat in varsta de 62 de ani, din Bunesti, care aseara, in jurul orelor…

- La data de 23 noiembrie 2018, in jurul orei 04.40, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau impreuna cu politistii Serviciului Rutier Alba Iulia pe strada Gheorghe Doja din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 33…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au depistat in trafic, vineri noaptea, pe strada Victoriei, din municipiul Hunedoara, un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism, avand permisul de conducere anulat din anul 2006. Conducatorul…