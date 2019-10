Politistii pitesteni au facut uz de arma, in noaptea de duminica spre luni, in timpul urmaririi ocupantilor unui autoturism care nu a oprit la semnalul agentilor rutieri. Potrivit unei informari transmise luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, agentii de la Sectia 1 Politie Pitesti au efectuat semnal de oprire unui autoturism, care, ulterior, a fost urmarit de echipaje ale sectiei 4 Politie Pitesti. "Autoturismul a ramas suspendat pe un camp, iar ocupantii au fugit, fara a fi identificati pana in prezent. In urmarirea acestora a fost facut uz de armament, fara a fi ranite persoane…