Stiri pe aceeasi tema

- Noua perchezitii domiciliare sunt efectuate, joi, in mai multe localitati din judetul Arges, intr-un dosar care vizeaza savarsirea unor infractiuni de furt calificat, 10 persoane urmand sa fie conduse la audieri.Citeste si: TENSIUNI in Guvern! Ministrul Energiei, IRONII dure la adresa lui…

- Noua persoane vor fi aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj in urma perchezitiilor efectuate miercuri in mai multe judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Politistii din Alba au retinut o tanara ce este banuita de comiterea de inselaciuni. Prin intermediul retelelor de socializare, aceasta ar fi convins zeci de persoane ca poate sa comande diverse bunuri, de pe un site cu produse din afara Comunitații Europene,la preturi avantajoase si fara sa plateasca…

- Politistii au perchezitionat, marti, locuintele a trei medieseni banuiti ca ar fi cauzat un prejudiciu de un milion de lei, prin evaziune fiscala, obtinand banii din consultanta medicala, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. …

- In data de 25 martie a.c., politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat 4 perchezitii domiciliare in județul Argeș, in ...

- Duminica dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti - Arges si cei ai Postului de Politie Mirosi, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti, au efectuat patru perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si sediile unei societati comerciale din judetul Arges.…

- La aceasta ora, politistii din Ploiesti, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, efectueaza 6 perchezitii domiciliare in mai multe cauze penale la persoane banuite de furturi, o talharie si inselaciuni. 10 persoane vor fi aduse la audieri. La data de 22 martie…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza localitații Cenad, la locuințele unor persoane banuite de camatarie. In data de 16 martie…

- Trei persoane au fost conduse, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare pentru audieri, in urma a trei perchezitii efectuate in cursul diminetii de politistii Serviciului de Investigatii Criminale la locuintele unor persoane banuite de camatarie, din localitatea Cenad. Perchezitiile…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Trei tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt din locuinte, au fost identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a arestarii preventive, din data de 23 februarie a.c., a trei tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 23 de ani, in sarcina carora politistii…

- Opt perchezitii domiciliare au avut loc la Resita pentru destructurarea unui grup care fura din locuinte. In urma actiunii, trei persoane au fost retinute fiind recuperate mai multe bunuri si sume de bani provenite din furturi. ”Serviciul de Investigatii Criminale, cu sprijinul altor lucratori operativi…

- Doi minori de 17 ani vor fi prezentati vineri Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti cu propunere de luare a unei masuri preventive. Pustii au fost retinuti joi de politistii din Costesti - Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care…

- Politistii din Arges au ridicat bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, precum si 53.000 de lei si 25.700 de euro, in numerar, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate ieri. 6 persoane au fost retinute. La data de 8 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au…

- Joi dimineaa, politistii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 12 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de camata și furt. La data de 8 martie…

- Politistii din Curtea de Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din Inspectoratul General al Politiei Romane efectueaza, joi dimineata, 12 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de camata si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Polițiștii din Faget, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au descins, marți, in patru locații din Dumbrava și Manaștiur, la locuințele unor persoane banuite de contrabanda. Controalele s-au desfașurat in doua dosare penale in care se fac cercetari pentru infracțiunile…

- La aceasta ora, politistii din Mehedinti efectueaza 8 perchezitii, pe raza judetelor Mehedinti si Dolj, precum si pe raza municipiului Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. 10 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri.La data de 5 martie a.c., politistii…

- Membrii unei rețele de traficanți de droguri, care acționa pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, s-au trezit, miercuri dimineața, cu polițiștii la ușa. Suspecții, cu domiciliile in Lugoj, Reșița și Caransebeș, au fost monitorizați de mai multa vreme de oamenii legii. “In data de…

- “La data de 27 februarie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, împreuna cu luptatori de actiuni speciale si criminalisti, au efectuat o perchezitie domiciliara pentru probarea activitatii infractionale a unui barbat banuit de tentativa la distrugere. Din cercetari…

- Ofiteri din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Olt, impreuna cu politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt si cu sprijinul jandarmilor, au efectuat joi doua perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane suspectate de trafic si cumparare de influenta, se arata intr-un…

- Politia Prahova face mai multe perchezitii pe raza judetului la locuintele mai multor persoane banuite de proxenetism. Sunt vizate zece persoane suspecte ca au obligat tinere sa se prostitueze.

- Polițiștii au facut, miercuri, 12 percheziții in mai multe locații din Hunedoara și Timișoara, intr-un dosar penal de contrabanda cu țigari. In urma descinderilor, peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de anchetatori, iar patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore.…

- Oamenii legii de la Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita au ridicat documente fiscale si stampile in urma perchezitiilor efectuate marti dimineata. De asemenea, sapte persoane au fost conduse la audieri, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita.

- Documente fiscale si stampile au fost ridicate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita in urma perchezitiilor efectuate marti dimineata iar sapte persoane au fost conduse la audieri, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita. ''In urma perchezitiilor domiciliare…

- Polițiștii din Prahova efectueaza 4 percheziții la persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o anexa. 4 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 13 februarie a.c., polițiștii din Boldești - Scaeni efectueaza 4 percheziții domiciliare in Lipanești, la locuințele unor…

- PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE FURTURI DIN LOCUINTA Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta, pe raza județului Vrancea. Pentru documentarea…

- La data de 1 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale, sprijiniti de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat cinci perchezitii domiciliare in localitatile Lechinta si Sangeorzu…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 14 perchezitii intr-un dosar privind savarsirea de fraude informatice, trei persoane fiind retinute. Potrivit unui comunicat al BCCO Pitesti transmis, joi, AGERPRES,…

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 11 perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni de proxenetism. 5 persoane au fost…

- O actiune a oamenilor legii din Calarasi a dus la retinerea a patru persoane din randul celor sapte care au fost duse la audieri, la politie, pentru a da explicatii intr-o cauza aflata in plina ancheta. In ultima zi a saptamanii recent incheiate s-au facut cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele…

- Mai multe persoane au fost audiate dupa ce politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara au efectuat cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu total de aproape 27.000…

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politisti dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita remis, joi, AGERPRES. Potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul IPJ Constanta au efectuat 9 perchezitii la domiciliile unor membri ai unui grup infractional organizat in comiterea de infractiuni contra patrimoniului printre care si aparate tip pay point , atat pe raza judetului Constanta, cat si a judetelor limitrofe.Un…

- In aceasta dimineata, politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 18 perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun. 14 mandate de aducere…

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie, politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Joi dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie 2018, politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului…

- Astazi, 11 ianuarie 2018, politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si ai politistilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R., sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- Sase perchezitii sunt efectuate joi de catre politistii din Blaj la domiciliile unor persoane din Sibiu si satul Panade, banuite de furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole apartinând unor cetateni din Blaj, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de Inspectoratul de Politie…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…