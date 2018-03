Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Arges, la persoane suspectate de camatarie, dar si de furturi din societati comerciale, anunta Politia Romana, potrivit news.ro.Conform sursei citate, la aceasta ora, politistii din Curtea de Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai Direcției Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au efectuat, marți, 89 de percheziții, in Capitala…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale – Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe l&acir...

- Politistii si procurorii au efectuat 89 de perchezitii in 23 de judete, intr-un dosar complex de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni…

- Politistii fac, marti, aproape 90 de perchezitii in Capitala si in 23 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar fi omis sa evidetieze in actele contabile ori in alte documente…

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- 7,5 kilograme de cannabis au fost ridicate, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a unei perchezitii efectuate de politistii de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 februarie a.c.,…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in data de 3 februarie a.c., N.I.G., de 41 de ani, V.F., de 29 de ani si N.F., de…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T din Teleorman au ridicat 20 de plante de cannabis, resturi vegetale si o instalatie de cultivare indoor a plantelor, in urma a doua perchezitii domiciliare pe raza judetului, informeaza IGPR. Potrivit unui comunicat…

- In aceasta dimineața, au loc 9 percheziții pe raza județului Prahova la locuințele mai multor persoane banuite de proxenetism. La data de 21 februarie a.c., politistii Inspectoratului de PolitieJudetean Prahova și ai Directiei Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Un numar de noua perchezitii se desfasoara, miercuri, in judetul Prahova, la locuintele mai multor persoane banuite de proxenetism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "La data de 21 februarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat 50 de grame de droguri de la 2 barbati cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit Politiei Romane, la data de 13 februarie…

- Perchezitii domiciliare in jud. Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Arges si Prahova Foto: Arhiva. Politistii fac perchezitii la domiciliile unor persoane din judetele Dâmbovita, Ilfov, Giurgiu, Arges si Prahova banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor. În perioada 2014-2017,…

- In aceasta dimineața, polițiștii efectueaza 22 percheziții, in Dambovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscala și spalare a banilor. La data de 13 februarie a.c., polițiști din cadrul inspectoratelor…

- Mascații au descins la 22 de adrese din județele Dambovița, Prahova, Ilfov, Argeș și Giurgiu intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul estimat de procurori se ridica la un milion de euro. Mascații au descins la 22 de adrese din județele Dambovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova.…

- Marți, 6 februarie 2018, politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat, de 62 de ani, cetațean italian, urmarit internațional. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de bancruta frauduloasa,…

- Mai multe sisteme informatice, telefoane mobile, tablete și documente fiscale au fost ridicate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș in urma perchezițiilor efectuate in aceasta dimineața. Cinci persoane au fost conduse la audieri. In urma perchezițiilor domiciliare…

- Politistii prahoveni efectueaza, miercuri dimineata, perchezitii in doua judete la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri, sapte persoane urmand a fi duse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cinci perchezitii domiciliare…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au reținut doi barbați, de 18, respectiv 42 de ani, banuiți de complicitate la inșelaciune. Aceștia sunt banuiți ca, in noapte de 3 spre 4 februarie s-ar fi deplasat la locuința unui barbat de 80 de ani, din Curtea de Argeș, pe care l-ar fi…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in judetul Arges, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 6 – Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.…

- "Politistii de la transporturi din Timisoara au retinut 10 persoane si au ridicat 150 de tone de carbune si 18.000 de lei, in urma a 15 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Hunedoara, la persoane care ar fi sustras carbune, din trenuri…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu proprietati…

- Politisti de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza luni 20 de perchezitii a sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice. 19 persoane vor fi conduse la audieri.…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN7 Pitesti Ramnicu Valcea, in localitatea Draganu, judetul Arges, circulatia rutiera a fost blocata total la kilometrul 131 500 de metri, pentru a permite executarea unor manevre de repunere pe roti a…

- Politistii antidrog din Giurgiu au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de droguri, dupa ce au efectuat 12 perchezitii si au ridicat 200 de grame de substante cu efect psihoactiv, iar patru persoane au fost retinute si ulterior arestate preventiv. "La data de 19 decembrie,…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Belgia si Franta. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din…

- Politistii din Constanța, impreuna cu procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute. Read More...

- Potrivit unor surse, Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, a fost reținut, marți, pentru 24 de ore, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei. Pana in jurul orei 13.45, alaturi de acesta ar mai fi fost reținute alte patru persoane. Va reamintim ca, marți dimineata, politistii din Alba,…

- Marți dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 9 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. La data de 12 decembrie…