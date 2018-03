Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a participat, miercuri, 14 martie, la semnarea unui Memorandum de Ințelegere intre SN Nuclearelectrica SA și Parteneriatul pentru Cercetare și Educatțe pentru Sisteme Nucleare Avansate („CESINA”), reprezentat de Institutul pentru Cercetari…

- Mai mulți cetațeni din Bascov s-au adresat redacției noastre pentru a semnala o situație pentru care, spun ei, de nemumarate ori, au cerut ajutorul Primariei: la fiecare ploaie, strada lor, Trandafirului, se transforma intr-o mare balta, dupa cum se vede in imaginile filmate marti de un localnic. "Primaria…

- Propunerea legislativa care vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a statutului alesilor locali in scopul eliminarii dificultatilor pe care acestia le intalnesc in practica la validarea sau la desfasurarea sedintelor figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului.Propunerea…

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru DC News, edilul a vorbit despre acest subiect. Daniel Florea a decis sa renunțe la candidatura pentru ca simțea ca se pune in pericol unitatea partidului pentru ca in spațiul public se vorbea "in termeni razboinici" despre competiția din PSD. Edilul nu a vrut…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr un autoturism.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arges, incidentul a avut loc in cartierul Trivale, ancheta fiind in desfasurare.Am fost sesizati ca…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia organizatiei de femei a partidului. ''Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania,…

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege a internshipului, iar printre noutatile relevante, se va stabili un nivel minim al indemnizatiei pentru interni, se vor stabili noi obligatii ale angajatorilor care au programe de internship si se va acorda si o prima de la stat pentru internii care devin…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state."Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Dupa doar doi ani si jumatate de la ultimul Congres, PSD urmeaza sa isi aleaga o noua garnitura de vicepresedinti, plus presedintele executiv si secretarul general, in cadrul unui Congres extraordinar organizat sambata, 10 martie, la Sala Palatului. Delegatii social-democrati vor da voturi impartiti…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca nu va candida pentru niciuna din functiile de conducere a PSD, dar la Congresul din 10 martie il va sustine pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, pentru o functie de vicepresedinte."Nu am intentionat…

- Cluburile italiene de fotbal Fiorentina si Cagliari au decis sa retraga tricoul cu numarul 13, pe care l-a purtat la ambele echipe fundasul Davide Astori, decedat in noaptea de sambata spre duminica din cauza unui stop cardio-respirator, inainte de un meci cu Udinese in Serie A, relateaza AFP.…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat sambata, 3 martie a.c., la Pitești, la o intalnire de lucru cu reprezentanți ai sectorului silvic și proprietarilor de paduri din județele Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Calarași, Ialomița. “Noi in aceste italniri am…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central in PSD. ''Eu nu m-am decis. Astazi (vineri, n.r.) avem conferinta judeteana, vom avea o prima discutie cu colegii.…

- Organizația PNL Arges și filialele din Curtea de Arges și Valea Iasului organizeaza “Serbarile Zapezii 2018”. Cel mai frumos eveniment al acestei ierni, așa cum este prezentat de organizatori, va lua startul duminica 4 martie, incepand cu ora 9,00, pe partia de la Valea Iașiului.Sunteți așteptați astfel…

- Finalul de saptamana a fost unul de sarbatoare in familia echipei FC Arges si asta nu doar din ratiuni sportive, vorbind aici despre victoria celor de la FC Arges la Miroslava ci despre faptul ca portarul Octavian Popescu si-a botezat cei doi gemeni. Petrecerea a fost una cu stil, aceasta avand loc…

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- Pe ordinea de zi a lucrarilor Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, din data de 20 februarie, a intrat in dezbatere Proiectul de lege nr. 241/2017 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației…

- Biroul Permanent al PSD Argeș, intrunit pe 22 februarie 2018, avand pe ordinea de zi soluționarea situației tensionate aparute in organizația PSD Ștefanești, a luat mai multe hotarari și anume dizolvarea Biroului Executiv PSD Ștefanești, sancționarea cu avertisment, conform statutului PSD, a primarului,…

- Ovidiu Puiu, rectorul Universitații „Constantin Brancoveanu”, s-a inscris in Partidul Social Democrat, la organizația Pitești. Rectorul Ovidiu Puiu și-a depus adeziunea marți, atunci cand a avut loc o ședința de partid la PSD Pitești. Informația ne-a fost confirmata de președintele PSD Pitești, Cristian…

- Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Deși consilierii locali ai PNL PITESTI, prezenți ieri la ședința ordinara a Consiliului Local s-au opus, majoritatea formata din PSD-ALDE, a decis ca incepand cu 1 aprilie 2018, sa fie majorat prețul gigacaloriei pentru piteșteni.«Ca și cum nu ar fi suficienta bataia de joc la care romanii sunt supuși…

- Liderii social-democrati au fost luati prin surprindere, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, de propunerea presedintelui partidului, Liviu Dragnea, privind organizarea unui congres extraordinar in luna martie, unii dintre ei exprimandu-se impotriva acesteia. …

- Liber de contract din vara, cand și-a reziliat contractul cu Rostov, Andrei Prepelița s-a antrenat in aceasta iarna cu FC Argeș, la Pitești, acolo unde și locuiește. Sursele GSP.RO susțin ca mijlocașul de 32 de ani va evolua din nou in Liga 1. Prepelița ar fi purtat mai multe randuri de discuții cu…

- Marius Parvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele Partidului Social Democrat Arges, in mandatul 2016-2020. De asemenea, Marius Parvu este directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti. In trecut a detinut aceasta functie si la Administratia Bazinala de Ape Arges Vedea. Conform surselor…

- Cum la doua saptamani de la desfașurarea Zilelor Eminescu inca mai exista reprezentanți ai Consiliului Județean și Consiliului Local, principalele instituții finanțatoare, care dezaproba ceea ce s-a intamplat la gala din 15 ianuarie, organizatorul intregii manifestarii a trimis joi dimineața un comunicat…

- UPDATE Liberalii clujeni îi dau replica lui Horia Nasra. Cel care “într-un an de mandat s-a consacrat doar prin gargara ieftina, se arata deranjat de modul cum a fost distribuit bugetul Consiliului Județean catre Unitațile Administrativ-Teritoriale”, spun acestia. …

- Prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr. 1747 22.01.2018, Primaria Comunei Valu lui Traian a solicitat introducerea in programul judetean de transport a statiilor publice de calatori "Penitenciarldquo;, "Politieldquo; si "Cretoiuldquo;, care sa fie deservite de operatorii ale…

- Vila memoriala a fost ridicata in perioada interbelica la Eforie Sud. O placa memoriala pusa in curtea vilei Amelia aminteste anul de constructie, 1938. Aici sunt incrustate numele corifeilor care au lucrat la realizarea cladirii: arhitectii Horia Georgescu si Horia Creanga, precum si proprietarul,…

- Conform procurorilor DNA, Gheorghe Stefan i-ar fi dat lui Arsene 100.000 de euro, pentru a-l elimina din viata politica pe Culita Tarata, fostul sef al CJ Neamt.Dosarul cu care DNA l-a incoltit pe Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, contine o multime de informatii surprinzatoare.…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat sambata ca tara lui isi retrage candidatura la organizarea Expozitiei universale din 2025 intr-o scrisoare oficiala publicata in Journal du dimanche (JDD), relateaza duminica AFP. "Am decis sa nu mergem mai departe cu candidatura Frantei pentru expozitia…

- Paisprezece localitati din patru judete – Arges, Olt, Tulcea si Vrancea – sunt nealimentate cu energie electrica, luni dimineata, cand 22 de judete se afla sub avertizari cod galben de ninsori, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI), conform News.ro . Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Viorica Dancila a fost validata pentru functia de premier si de cei de la ALDE. Comitetul Executiv al partidului s-a întrunit miercuri dimineata pentru a dat un vot propunerii PSD pentru sefia Guvernului. Membrii Biroului Politic ALDE au votat cu unanimitate de voturi sustinerea…

- Lucrurile se acutizeaza in PSD și merg catre deznodamant. Maine la ora 16.00 la sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff va avea loc o ședința cruciala a Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) unde se vor tranșa lucrurile: va ramane Mihai Tudose in fruntea Guvernului Romaniei sau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- In meciul fara manusi intre liderii PSD intervine si deputatul Catalin Radulescu. El cere o intrunire de urgenta a Comitetului executiv PSD pentru a se discuta schimbarea premierului Tudose.

- Consilierul judetean Adrian Miutescu, presedinte al Partidului National Liberal, filiala Arges, a facut astazi o serie de acuzatii grave la adresa conducerii Consiliului Judetean. Concret, Miutescu vorbeste despre presiuni pe care conducerea CJ le-ar ...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si "flerul" sau politic sunt "prea revolutionare pentru unii". "Iata, ca inca o data, intuitia mea…

- Ultimatum pentru Hristu Sapera. BCM U Pitesti a ajuns la trei esecuri consecutive, echipa suferind o infrangere cu adevarat umilitoare pe terenul celor de la Steaua. Esecul la o diferenta de 25 de puncte a involburat foarte mult apele la Pitesti, iar cei din conducerea administrativa nu accepta ca…

- Compania de Autostrazi a inchis un drum național din Cluj in perioada iernii Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Potrivit Companiei Naționale de…

- Deputații PSD de Timiș Adrian Pau și Matei Suciu au semnat o inițiativa legislativa a deputatului „Mitraliera”, prin care incompatibilitatea și conflictul de interese vor fi prescrise. Suciu are o decizie definitiva și irevocabila de incompatibilitate, iar Catalin Radulescu este infractor dovedit.

