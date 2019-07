Argeş: Inundaţii în zona Rucăr; o femeie surprinsă de viitură a fost rănită O femeie surprinsa de o viitura la Rucar a fost ranita si 10 persoane au fost evacuate, in urma unor precipitatii abundente cazute vineri dupa amiaza, potrivit reprezentantilor IGSU. Din cauza precipitatiilor au fost inundate 10 gospodarii, iar DN73, intre Rucar si Dragoslavele, a fost blocat din cauza aluviunilor, mai informeaza sursa citata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, persoana surprinsa de viitura a suferit o fractura deschisa si este transportata la spital cu o ambulanta. In conditiile in care drumul era blocat, persoana accidentata a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

