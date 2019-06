Argeş: Drumuri şi curţi inundate în localitatea Beleţi Mai multe drumuri si curti au fost inundate, marti, in localitatea Beleti din estul judetului Arges, pompierii intervenind pentru a permite scurgerea mai rapida a apei provenite din precipitatii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, apa a patruns in peste 20 de curti. "S-a actionat cu un buldoescavator pentru a dirija apa in alta directie. Nu au fost case inundate", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure. Conform datelor Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea, in urma cantitatilor mari de precipitatii cazute in ultimele ore… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

