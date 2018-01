Argeş: Doi turişti, surprinşi de o avalanşă în Făgăraş Doua persoane care faceau parte dintr-un grup mai mare de turisti au fost surprinse de o avalansa, sâmbata, pe un traseu de pe versantul sudic al Masivului Fagaras. Potrivit primelor informatii furnizate de autoritatile din Arges, incidentul a fost anuntat prin 112, la fata locului intervenind echipe de salvamontisti si jandarmi montani, precum si echipaje medicale. Incidentul s-a produs în timp ce un grup format din aproximativ 15 turisti parcurgea un traseu de la Bâlea Lac spre Cabana Capra. Cei doi, un barbat si o femeie, au fost surprinsi de zapada desprinsa de pe un versant.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontilstii au reusit sa ajunga la victime, iar una dintre ele, o femeie, este in stare mai grava, insa viata nu ii este pusa in pericol.Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat…

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar 3 dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV.

- Luptatorii de la LPS „Nicolae Rotaru“ Constanța au trecut rapid peste sarbatorile de Craciun și s-au intors pe saltea. Ieri, 21 de sportivi, cu varste cuprinse intre 11 și 19 ani, au plecat intr-un cantonament de o saptamana, in comuna Capațanenii Pamanteni (județul Argeș), in „inima“ Carpaților, la…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Ampla operațiune de salvare in Bucegi, in ultimele ore din 2017. Salvatori din Dambovița, Prahova și Argeș au fost mobilizați, duminica dupa-amiaza, pentru recuperarea a aproape 150 de turiști, inclusiv copii, de pe Platoul Babelor, unde aceștia au ramas blocați dupa ce telecabina a fost oprita, din…

- Stare de alerta intre autoritati dupa ce 135 de turisti au ramas blocati la Cabana Babele. Potrivit Romania TV, oamenii au ramas pe munte dupa ce telecabina care urma sa-i transporte inapoi, in oras, s-a defectat. Jandarmi din judetele Arges, ...

- Este stare de alerta intre autoritati dupa ce 135 de turisti au ramas blocati la Cabana Babele. Potrivit Romania TV, oamenii au ramas pe munte dupa ce telecabina care urma sa-i transporte inapoi, in oras, s-a defectat.Jandarmi din judetele Arges, Prahova si Dambovita au fost mobilizati de…

- Un autoturism a luat foc in mers pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, traficul fiind restrictionat timp de aproximativ o ora pe acest tronson de drum.Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, in comuna valceana Milcoiu, chiar la granita cu judetul Arges.Din primele informatii, incendiul ar fi pornit de la…

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagararas, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor.

- Caine spanzurat in Bascov, județul Argeș. Patrupedul a fost batut și atarnat pe stalpul unui gard, unde a fost lasat sa moara. Din pacate nu este singurul caz de cruzime fața de animale. In județul Cluj, o cațelușa a fost impușcata de vanatori și a fost lasata sa agonizeze. Scenele infioratoare au fost…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Zapada are aproape un metru la Balea Lac și pe Varful Omu. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș este de trei, adica risc insemnat, la peste 1.800 de metri altitudine.…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire la…

- Un sofer inconstient a provocat un carambol, dupa o sicanare in trafic in statiunea Mamaia. Totul a fost surprins de o camera video instalata la bordul uneia dintre masinile implicate. Tanarul care intra pe sensul de mers al altui sofer, ii franeaza brusc in fata, taie linia dubla continua, patrunde…

- Riscul de producere a unor avalanse este mare in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, marti, peste un metru grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan. Potrivit unui comunicat...

- Un barbat in varsta de 40 de ani, dupa primele informatii, a fost atacat de un urs si a murit in urma loviturilor. Acesta era bataias la o partida de vanatoare la vulpi, autorizata, pe fondul 17 Aninoasa, apartinand AJVPS Arges. Tragedia a fost anuntata la 112 de un alt participant la vanatoare. Incidentul…

- Turistii sunt avertizati ca este un risc moderat, de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse, la peste 1.600 de metri altitudine, in muntii Fagaras, fiind vizata si Balea Lac. Pe de alta parte, la o inaltime mai mica de 1.600 de metri in masivul Fagaras riscul…

- Incidentul a avut loc in comuna Sapata, acolo unde afaceristul in varsta de 59 de ani, care locuieste in Pitesti, are o casa. In timp ce isi curata arma pe care o detine legal, barbatul s-a impuscat accidental in piciorul drept. El a reusit sa sune la 112, iar in scurt timp a ajuns la el un…

- Incidentul a avut loc in comuna Sapata, acolo unde afaceristul in varsta de 59 de ani, care locuieste in Pitesti, are o casa. In timp ce isi curata arma pe care o detine legal, barbatul s-a impuscat accidental in piciorul drept. El a reusit sa sune la 112, iar in scurt timp a ajuns la el un…

- Greselile facute de salvamontistii surprinsi de avalansa in Muntii Calimani au dus la nenorocirea care a avut loc de Ziua Nationala a Romaniei. Cei trei tineri s-au abatut de la traseu si au folosit o scurtatura considerata extrem de periculoasa pe timp de vara, daramite in aceasta perioada cand a viscolit…

- Tragedie in muntii Calimani, unde trei tineri au fost surprinsi de o avalansa in timp ce se intorceau de pe varful Pietrosu, unde arborasera steagul Romaniei, de 1 decembrie. O femeie (Nathy Josse) a murit, un alt alpinist (Lucian Dragan), salvamontist voluntar, a fost scos de sub zapada, iar cel de…

- Trei salvamontiști au fost surprinși vineri de avalanșa in Munții Calimani. UPDATE ora 21:35 Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, inca una dintre persoanele surprinse de avalansa din Muntii Calimani a fost gasita. Este vorba despre o femeie, care este…

- Unul dintre salvamontistii surprinsi, vineri, de avalansa in judetul Suceava a fost gasit de echipele de cautare. Barbatul este in viata, fiind cooperant. Despre celelalte doua persoane - un barbat si o femeie - nu exista deocamdata informatii, dar cautarile continua.Potrivit reprezentantilor…

- Alerta in munții Calimani, unde trei salvamontisti din Vatra Dornei au fost surprinsi de o avalansa. Doi dintre ei au fost complet acoperiți de zapada. Cel de-al treilea a reușit sa alerteze autoritațile.

- Echipe de salvamontisti si de pompieri se indreapta la fata locului pentru salvarea celor trei. Tot vineri, o persoana a murit dupa ce a fost prinsa sub zapada in Muntii Parang. ALERTA IN PARANG. O persoana a murit dupa ce a fost surprinsa de avalansa

- Trei turisti au fost surprinsi de o avalansa, vineri, in Muntii Parang, sub Varful Carja. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, iar celalalt a fost dat disparut. Dupa mai multe ore de cautari, el a fost gasit, insa echipele de salvare nu au mai putut face nimic si au constata decesul. Potrivit…

- UPDATE ORA 15.33 Cei trei turiști care au fost surprinși vineri de avalanșa din Masivul Parang, unul dintre ei fiind dat disparut, fusesera avertizați de salvamontiști ca vremea nu este potrivita pentru drumeții pe munte, mai ales ca in zona era ceața. Grupul de turiști este din București…

- Turistul surprins de avalansa în Muntii Parâng ar fi fost gasit de salvamontisti, însa nu mai avea semne vitale, a declarat pentru digi24 secretarul de stat în MAI Raed Arafat, precizând ca asteapta confirmarea

- Doi turisti au fost surprinsi de o avalansa, in Munctii Parang, sub Varful Carja. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, iar celalalt a fost dat disparut. Mai multe echipaje de interventie au pornit spre zona unde s-a produs avalansa.

- O avalanșa din Munții Parang a surprins mai mulți turiști care s-au aflau in drumeție, chiar daca au fost avertizați asupra pericolelor la care se expun. Potrivit ISU Hunedoara, o persoana a fost data disparuta, in timp ce alta a reușit sa iasa din zapada. UPDATE 15:01: Un turist a fost gasit fara…

- Un grup de turiști a fost surprins, vineri, în Munții Parâng, la aproape 2000 de metri altitudine. Dintre cei trei membri ai grupului, doi au fost blocați de avalanșa. Dintre aceștia, unul a reușit sa se salveze. Celalalt este dat disparut și este cautat, în acest moment,…

- Trei turisti au fost surprinsi, in cursul acestei zile, de o avalansa pe Varful Carja din Masivul Parang, unul dintre ei este dat disparut, fiind cautat in acest moment de salvamontisti si jandarmi montani.

- Turisti, surprinsi de o avalansa in Parang. Unul dintre ei este dat disparut Trei turisti au fost surprinsi, vineri, de o avalansa pe Varful Carja din Masivul Parang, unul dintre ei fiind cautat de salvamontisti si jandarmi montani. Purtatorul de cuvânt al ISU HUnedoara, Anemona Doda,…

- O avalanșa din Munții Parang a surprins mai mulți turiști care s-au aflau in drumeție, chiar daca au fost avertizați asupra pericolelor la care se expun. Potrivit ISU Hunedoara, o persoana a fost data disparuta, in timp ce alta a reușit sa iasa din zapada. O avalanșa in Munții Parang a surprins mai…

- Risc de avalanșa in Munții Fagaraș, la Balea Lac. Meteorologii sibieni au anunțat luni risc insemnat, de gradul trei, de producere de avalanșe la peste 1.600 de metri altitudine in munții Fagaraș, fiind vizata și zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 83 de centimetri. Sub 1.600 de metri in munții…

- Sub 1.600 de metri in munții Fagaraș, riscul de avalanșa este redus, de gradul unu pe o scara de la unu la cinci. Și in masivul Bucegi, la peste 1.600 de metri inalțime, riscul de avalanșe este insemnat, iar, sub aceasta altitudine, este redus. Citeste si: PROGNOZA METEO. Ploi…

- In urma ninsorilor din ultimele ore, riscul de avalansa este de gradul 3, insemnat, la altitudini peste 1800 de metri si de gradul 2 la altitudini inferioare. Stratul de zapada masurat la statia meteo Balea Lac si la Cota 2000 Transfagarasan, are 67 de centimetri. In continuare, toate traseele montane…

- CRACIUN 2017. Destinatii de vacanta in Romania: 1. Arefu, judetul Arges. Localitatea Arefu, judetul Arges, se afla la cativa kilometri de Barajul Vidraru, pe drumul Transfagarasan - DN7C. Este o locatie potrivita sa petreci Craciunul atat cu familia, cat si cu gasca de prieteni. Din aceasta…

- "Mai nou, urșii ies tot mai des iarna, cauzele fiind arealul redus din cauza defrișarilor. Reducandu-se arealul, i se reduce și hrana. Pana la urma, in acest ritm, nu vor mai hiberna", a explicat, pentru Jurnal de Argeș, Alexander Edelweiss, autorul fotografiilor, un impatimit al alpinismului.…

- Scena haioasa, surprinsa de un fotograf, azi in capitala. Mai mulți oameni, printre care șoferul și probabil unii calatori, au fost fotografiați cum imping troleibuzul de pe ruta 10. Incidentul s-a produs pe șoseaua Hincești.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, in zona montana a nins viscolit. Stratul de zapada are intre 10 si 15 centimetri grosime, dar troienele ajung si la 30 de centimetri. Vizibilitatea in zona este redusa. "Pe partea din Arges se intervine deja…

- Transfagarasanul se inchide cu trei zile inainte de termen, sambata, deoarece circulatia rutiera este impracticabila din cauza viscolului. Drumul National 7 C – Transfagarasan se inchide de sambata, cu trei zile inainte de termen, deoarece circulatia rutiera este impracticabila, au transmis reprezentantii…

- Dupa alegeri, atunci cand s-au aranjat lucrutrile, au inceput sa isi dea drumul sa « promisiunile » pentru care unii sau altii au fost pe listele partidelor politice. Un politician care a dansat de-a lungul anilor pe la diverse formatiuni politice este si social democratul, in prezent,…

- Tragedie fara margini la o celebra catedrala din Londra. O romanca s-a sinucis in fata a cateva sute de turisti. Este vorba despre Lidia Dragescu, o studenta la medicina din Romania, care s-a aruncat de la un balcon al catedralei Saint Paul de fata ca sute de turisti, relateaza The Guardian.Citeste…

- Doi turiști francezi au fost surprinși marți, la Roma, lansand o drona in apropiere de Colosseum și incalcand astfel masurile de securitate in vigoare in capitala italiana, au anunțat miercuri carabinierii, citați de AFP. Ei au fost surprinși la caderea nopții de catre agenții…

- Romanii au inmatriculat in luna septembrie peste 10.000 de masini noi si alte 40.000 de masini second-hand, in crestere puternica comparativ cu aceeasi luna a anului trecut. 0 0 0 0 0 0 Eliminarea timbrului de mediu continua sa mareasca diferenta dintre numarul de masini second-hand…

- Soarta crunta pentru o batrana batuta de propriul fiu in Argeș. Femeia, in varsta de 83 de ani, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a fost snopita in bataie de cel caruia i-a dat viața. Dupa ce și-a lasat mama inconștienta, individul a plecat la furat. Incidentul cutremurator a avut loc, miercuri,…

- Din cauza vremii nefavorabile, DN67C (Transalpina) este in continuare inchis pe tronsonul Ranca (jud. Gorj) - Obarsia Lotrului (jud.Valcea). In aceasta dimineata, specialistii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere vor efectua o revizie a acestui drum si, daca vor constata…