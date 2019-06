Argeş: Concert caritabil la Curtea de Argeş pentru copiii cu probleme cardiace Evenimentul din data de 19 iunie incepe la ora 18,00, iar accesul se face pe baza de donatii voluntare, donatia minima recomandata fiind de 20 de lei. Toate fondurile stranse la concertul caritabil vor fi folosite pentru interventii chirurgicale complexe la copii diagnosticati cu afectiuni cardiace grave, care le pun viata in pericol. 'De 4 ani, organizam misiuni umanitare cu ajutorul unor echipe medicale internationale din Anglia si Suedia, pentru ca acesti copii sa fie operati in Romania, cu sprijinul medicilor experti din strainatate. Pana acum, am organizat si sprijinit financiar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

