Argeş: Cadavru mumificat descoperit într-o capelă din localitatea Miceşti Un cadavru mumificat a fost descoperit, duminica, intr-o capela din localitatea argeseana Micesti, politistii deschizand o ancheta in acest caz. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, capela in care a fost gasit cadavrul se afla in apropierea fostului conac al familiei Micescu. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa, care efectueaza cercetari pentru stabilirea momentului si imprejurarilor in care a survenit decesul persoanei. Autoritatile au fost sesizate de un localnic, dupa ce fiul acestuia a surprins, intr-o fotografie facuta cu telefonul mobil, interiorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

