Argentinian prins în timp ce transporta spre frontieră doi irakieni care au intrat ilegal în România Cei trei au fost depistați de polițiștii de frontiera in 15 iulie pe drumul ce leaga Jimbolia de Carpiniș. Se deplasau cu un microbuz condus de cetațeanul argentinian. Irakienii, o tanara de 25 de ani și fiul ei de 8 ani, erau pasageri. Oamenii legii i-au oprit pentru verificari și, pentru ca nu vorbeau limba romana și nici nu iși justificau prezența in zona, i-au dus la sediu pentru cercetari. “Cu ocazia verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca soferul autoturismului este cetatean argentinian, A. D., in varsta de 60 de ani, cu permis de ședere in Germania, iar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

