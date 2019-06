Argentina: Spre al treilea proces de corupţie al fostei preşedinte Cristina Kirchner Fosta presedinta a Argentinei Cristina Kirchner va fi judecata intr-un dosar de mita, al treilea proces al sau pentru coruptie privind mandatele sale la conducerea tarii (2007-2015), a anuntat joi Centrul de informare judiciara, relateaza AFP.



In acest dosar, Cristina Kirchner este acuzata in special ca a primit sume de bani pentru atribuirea de contracte publice unor firme de constructii de autostrazi.



Cristina Kirchner, senatoare in varsta de 66 de ani, este principala figura a opozitiei din Argentina. Dupa doua mandate de presedinta, ea este candidata la vicepresedintia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

