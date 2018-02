Stiri pe aceeasi tema

- Președintele argentinian Mauricio Macri va oferi o recompensa generoasa cui va reuși sa gaseasca locația epavei submarinului ARA San Juan. Jackpot-ul? Nici mai mult, nici mai puțin de 4 milioane de dolari, a explicat ministrul Apararii din Argentina, Oscar Aguad, potrivit International Business Times.

- Nicio pista, niciun semn de viata, dar cautarile continua pentru a incerca sa gaseasca epava submarinului argentinian San Juan, la implinirea a doua luni de la disparitia sa in Oceanul Atlantic, in largul coastelor argentiniene, transmite AFP. Nava oceanografica rusa "Yantar" urma initial…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt si Vermeer, furate in urma cu trei decenii, transmite AFP.…

- Nava, care a intrat in dotarea Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP) din Argentina in luna octombrie, se afla in primul voiaj de acomodare a echipajului cu tehnica din dotare cand a primit misiunea de a cerceta locul unde se presupune ca s-a scufundat submarinul.…

- Ultimul mesaj al submarinului argentinian disparut in Atlanticul de Sud, cu 44 de marinari la bord, informa in legatura cu un scurtcircuit si declansarea unui incendiu, a dezvaluit luni postul de televiziune A24 din Buenos Aires, transmite marti AFP, conform agerpres.ro. Acest post a dat publicitatii…

- Doi marinari argentinieni ar fi putut muri la bordul submarinului San Juan, însa o misiune în Peru într-un caz, cumpararea unei case în altul le-a permis sa scape de catastrofa, informeaza sâmbata AFP. "La Ushuaia, un locotenent a debarcat pentru…

- Presedintele argentinian Mauricio Macri a cerut vineri 'o ancheta serioasa, in profunzime', pentru 'a afla adevarul' cu privire la submarinul San Juan, disparut saptamana trecuta cu 44 de membri ai echipajului sau, informeaza AFP. 'Ceea ce s-a intamplat va necesita o ancheta serioasa, aprofundata,…

- In zona in care s-a inregistrat explozia , la 400 de kilometri de coastele Argentinei, de-a lungul platformei continentale, fundul oceanului variaza intre 200 si 3.000 de metri. Pana la o adancime de 600 de metri, submarinul ar fi fost dislocat sub presiune, afirma expertii care nu au putut…

- Analize ale unei ”anomalii hidroacustice” detectate in zona in care se afla submarinul argentinian San Juan pe 15 noiembrie, data ”disparitiei” acestuia, prezinta caracteristicile unei ”explozii” a anuntat joi Marina argentiniana, relateaza AFP.Un raport primit joi de Marina argentiniana releva…

- Rusia a anuntat ca a trimis joi o nava militara spre Argentina, pentru a ajuta la gasirea submarinului San Juan, disparut in urma cu opt zile in sudul Oceanului Atlantic, cu peste 40 de oameni la bord, informeaza AFP. 'Rusia si-a oferit ajutorul pentru operatiunile de cautare si salvare', a anuntat…

- Analizele unei „anomalii hidroacustice“ detectate in zona in care se afla submarinul argentinian San Juan pe 15 noiembrie, data „disparitiei“ acestuia, prezinta caracteristicile unei „explozii“, a anuntat joi Marina argentiniana, relateaza AFP.

- Chiar daca echipajul s-ar afla in viata, rezervele de oxigen ar mai ajunge pentru o singura zi. Daca ambarcatiunea este gasita, atunci un echipament de salvare (SCR) va fi scufundat in apa pana va agata trapa submarinului si va incerca sa aduca la suprafata cate sase membri ai echipajului.Echipamentul…

- Zgomote subacvatice au fost detectate, luni, de sonarele a doua nave implicate în operațiunea de cautare a submarinului militar argentinian San Juan, care a disparut, miercuri cu 44 de membri ai echipajului la bord, informeaza AFP citata de Agerpres. Sunetele, a caror analiza ar…

- Cautarile s-au intetit de duminica pentru a gasi submarinul argentinian San Juan, disparut miercuri in Atlanticul de Sud, insa submersibilul si cei 44 de membri ai echipajului nu au fost localizati. Autoritatile argentiniene sunt ingrijorate pentru viata marinarilor care mai au provizii si resurse de…

- Ministerul argentinian al Apararii a anunțat, azi, faptul ca au fost detectate semnale prin satelit transmise de la bordul submarinului militar disparut în Oceanul Atlantic, relateaza site-ul BBC News. Oficialii de la Buenos Aires au precizat ca încearca sa stabileasca locația…

- Nava submarina se afla in sudul Oceanului Atlantic la ultima comunicare a locatiei, in urma cu doua zile, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Regimul de la Phenian lucreaza la primul submarin cu rachete balistice "Investigam motivele pentru lipsa comunicarii. Daca a fost o problema, nava…