Stiri pe aceeasi tema

- Iata cateva informații mai puțin știute despre Papa Francisc, scrie Mediafax: - S-a nascut pe 17 decembrie 1936, in Bueno Aires, Argentina intr-o familie de italieni, iar, inainte de a deveni preot, in 1969, lui Jose Mario Bergoglio ii placea sa danseze tango cu iubita. - Are masterat in…

- Un individ inarmat a fost retinut, luni, in timp ce incerca sa patrunda in Palatul prezidential din capitala Argentinei, Buenos Aires, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de agentia Reuters potrivit mediafax. Oficiali argentinieni au declarat ca individul inarmat a fost…

- "Regretam profund decesul deputatului Hector Olivares. Suntem alaturi de familia sa in aceasta incercare", a scris duminica pe Twitter coalitia aflata la putere, Cambiemos, din care facea parte deputatul. Hector Olivares, in varsta de 61 de ani, a fost impuscat in mai multe randuri in timp ce mergea…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, victima la 9 mai a unei agresiuni cu arma de foc in centrul capitalei Buenos Aires, care a costat, de asemenea, viata unui functionar cu rang inalt, a incetat din viata duminica din cauza ranilor, a anuntat formatiunea sa politica, relateaza AFP. …

- Actrita si balerina cubaneza Amelita Vargas a murit la 91 de ani in Argentina, unde se stabilise din anii '40, a informat duminica teatrul Comafi din Buenos Aires, intr-un comunicat citat de EFE potrivit Agerpres. "A decedat Amelita Vargas. Nascuta in Cuba, ea si-a inceput cariera la teatrul…

- Incident incredibil in Argentina, acolo unde o femeia a aruncat un caine de la etajul cinci al blocului in care locuiește. Incidentul a avut loc in cartierul Villa Lugani din Buenos Aires, Argentina. A fost filmat de o locatara a blocului respectiv, care ulterior a postat inregistrarea pe Twitter.…

- O misiune a Fondului Monetar International a ajuns la un acord cu autoritatile din Argentina privind a treia evaluare a progreselor economice realizate in programul pe trei ani convenit cu FMI, ceea ce va debloca o transa de 10,87 miliarde dolari, transmit Reuters si site-ul telesurenglish.net, informeaza…

- Transa face parte din programul de asistenta financiara in valoare de 56,3 miliarde dolari acordat anul trecut Argentinei, in ideea de a contribui la stabilizarea celei de a doua economii din America Latina, afectata de o depreciere de 50% a monedei nationale in raport cu dolarul, ceea ce a stimulat…