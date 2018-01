Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca despre problemele cu legea pe care le-a avut in trecut. Bruneta si-a adus aminte de perioada in care a fost nevoita sa faca inchisoare, pentru talharie, dupa ce, cu putin timp inainte sa ajunga dupa gratii. A

- Regizorul iranian Mohammad Rasoulof, premiat anul acesta la Cannes pentru „Lerd”, a fost arestat la domiciliu sub acuzatia de „propaganda impotriva regimului” si „punere in pericol a securitatii nationale”, scrie AFP.Filmul, tradus „A Man of Integrity”, premiat in sectiunea Un Certain Regard…

- Primaria Aiud transmite programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale pentru urmatoarea perioada. In luna decembrie a acestui an programul de incasari se va desfașura pana in data de 28 decembrie 2017, ora 15.30. In luna ianuarie 2018, pentru plata impozitelor restante, a taxelor…

- Federatia internationala de fotbal a redus la jumatate suspendarea pentru dopaj dictata impotriva atacantului Paolo Guerrero, capitanul selectionatei statului Peru, care va putea lua astfel parte la Cupa Mondiala 2018 cu nationala tarii sale, a anuntat FIFA intr-un comunicat. Guerrero,…

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Viorel Milcu, asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila, dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru viol de prima instanta.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, Adrian Duicu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in procesul in care este judecat pentru mai multe infractiuni de coruptie.

- Traiul zilnic tot mai scump, dar si sarbatorile care bat la usa, fac ca numarul celor care trec pragul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Resita sa creasca de la un an la altul. Sunt perioade din luna in care pe aici trec zilnic chiar si cate 200 de persoane. Acest lucru se intampla,…

- Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.Parlamentarii au mai decis ca nu este indreptatita in repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit…

- Dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina, inclusiv în cadrul diferitor organisme internaționale, cum ar fi Organizația Mondiala a Comerțului, au fost discutate la Buenos Aires, Argentina, unde s-a desfașurat Summit-ul OMC, de viceprim-ministru, ministru al Economiei…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat la opt ani inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost localizat și reținut, in cursul nopții de miercuri spre joi, in Argentina, la Buenos Aires, a anunțat Biroul de presa al IGPR.

- Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, dupa numeroase amanari, un raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind Split TVA. Adoptarea s-a decis la diferenta de doar un vot, dupa ce luni 11 membri ai Comisiei votasera pentru…

- Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de admitere in cazul OUG privind plata defalcata a TVA cu modificari, inregistrandu-se 11 voturi "pentru" si 10 "impotriva", informeaza agerpres.ro. Deputatii din comisie au reluat, astfel, votul asupra raportului,…

- La data de 2 decembrie, în jurul orei 17:00, pe DN1 E60, în comuna Florești, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane și avarierea a patru autovehicule. Conform primelor verificari, un tânar, în vârsta 22 de ani, din Gilau, în timp ce…

- Statuia lui Lionel Messi din Buenos Aires, Argentina, a fost vandalizata. Statuia a fost lasata fara picioare, iar autorii faptei au disparut instant. Poliția face cercetari și încearca sa-i gaseasca, potrivit dcnews. Autoritațile au dus statuia la Direcția…

- Statuia lui Lionel Messi din Buenos Aires, Argentina, a fost vandalizata duminica seara. Statuia a fost distrusa dupa ce i-au fost taiate picioarele. Pana acum, poliția argentiniana nu are detalii despre autorii faptei. Autoritațile au decis sa duca statuia la Direcția de Monumente și Opere de Arta…

- Anca Ancuța Macovei este acuzata de savarșirea infracțiunii de luare de mita in forma continuata. ”In anul 2010, in calitate de director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistica Vamala din cadrul Autoritații Naționale a Vamilor, inculpata Macovei Ancuța Anda a pretins,…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 942/VIII/3 din 05 octombrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatei MACOVEI ANCUȚA ANDA, la data faptei director…

- Doi marinari argentinieni ar fi putut muri la bordul submarinului San Juan, însa o misiune în Peru într-un caz, cumpararea unei case în altul le-a permis sa scape de catastrofa, informeaza sâmbata AFP. "La Ushuaia, un locotenent a debarcat pentru…

- Serbia nu va recunoaste statul Kosovo doar pentru i se va facilita intrarea în Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, ministrul sârb de Externe, Ivica Dacici, citat de site-ul b92.net, informeaza Mediafax. "Vrem sa ajungem la un acord, vrem o solutie justa si durabila, dar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent peste 935 de milioane de euro unui numar de 743.939 fermieri care au depus cerere unica de plata in sectorul vegetal si cel zootehnic, a anuntat, marti institutia de plati. Potrivit APIA, 644,57 milioane euro…

- Un barbat a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si dare de mita, unui politist, aflate in concurs real, ambele fiind savarsite in stare de recidiva postcondamnatorie, se arata intr-un comunicat…

- Valeriu Iftime, președintele Consiliului de Administrație al grupului de companii Elsaco, Vlad și Șerban Iftime, directorii generali ai Vestra Industry și Elsaco ESCo, au participat in perioada 13-16 noiembrie la Congresul Mondial al Apei, eveniment organizat de IWA (Asociația Internaționala a…

- Un barbat in varsta de 77 ani, din satul Bistrița Noua, judetul Olt, se afla in arest la domiciliu dupa ce, vineri, 17 noiembrie 2017, l-a omorat pe un consatean de-al sau, in varsta de 73 ani. Victima lucrase pe timpul zilei ...

- Un submarin militar argentinian cu 44 de membri de echipaj la bord era cautat vineri, a anuntat Marina argentiniana, dupa ce a fost dat disparut in urma cu 48 de ore in timp ce naviga in Atlantic, intre portul Ushuaia si orasul Mar del Plata, relateaza AFP. ”Nu am putut inca sa-l gasim si nici sa stabilim…

- Un fost conducator al fotbalului argentinian, Jorge Delhon, mentionat marti în cadrul unei marturii la procesul FIFA de la New York, s-a sinucis câteva ore mai târziu, aruncându-se sub un tren, a anuntat miercuri presa argentiniana, citata de AFP. Jorge Delhon a…

- Proiectul prin care persoanele condamnate la cel mult un an inchisoare executa pedeapsa in arest la domiciliu a fost adoptat tacit, in sedinta de luni, de Senat. Propunerea legislativa de modificare si completare a Codului penal, Codului de procedura penala si a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, o initiativa legislativa a opt parlamentari UDMR prin care se propune ca persoanele condamnate la inchisoare de cel mult un an sa isi execute pedeapsa in arest la domiciliu, iar pentru fiecare lucrare stiintifica elaborata si publicata in timpul…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a fost eliberat vineri din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Decizia aprobata de Judecatoria Chișinau se aplica pentru un termen de 30 de zile. El s-a aflat in arest la domiciliu timp de cinci...

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, nu va mai sta in arest la domiciliu in urmatoarele 30 de zile, așa cum au cerut astazi procurorii in ședința de judecata. Instanța a decis ca Dorin Chirtoaca sa fie cercetat in continuare sub control judiciar. Totuși, instanța a dispus ca…

- Dorin Chirtoaca, primarul general suspendat, Dorin Chirtoaca, a fost transferat astazi din arest la domiciliu sub control judiciar pe un termen de 30 de zile. Decizia fost luata de catre magistrații de la Judecatoria Chișinau sediul Buiucani, scrie tv8.md „Ceva nu este în regula,…

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, urmeaza sa decida astazi în privința mandatului de arest la domiciliu pe numele primarului suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca, cercetat în dosarul parcarilor cu plata, transmite radiochisinau.md Magistrații au amânat joi, 9 noiembrie,…

- Ca urmare a infracțiunilor de privare de libertate, talharie calificata și conducerea unui autovehicul fara permis de conducere, barbatul reținut ieri de catre polițiști a fost pus sub arest la domiciliu.

- Abonatii Netflix sunt vizati de o tentativa de atac phishing constând într-un mail care la cere completarea datelor personale, inclusiv cele ale cardului. În ultimele 24 de ore a fost depistata o campanie de înselaciune electronica derulata prin intermediul email-ului.…

- BLACK FRIDAY 2017. Cercetarile din anii trecuți au demonstrat ca perioada sarbatorilor a fost marcata de creșterea atacurilor de phishing și a altor tipuri de atacuri. BLACK FRIDAY 2017. "Un sezon de varf in vanzari este, evident, unul cu activitate intensa și pentru infractorii cibernetici:…

- Primarul Iulian Nica aduce la cunoștinta contribuabililor din orasul Panciu faptul ca, in perioada 1 noiembrie — 15 decembrie 2017, Primaria Orasului Panciu va acorda unele facilitati fiscale constand in scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata datorate bugetului…

- Plenul Senatului a adoptat marti, cu 54 de voturi "pentru" si 45 de voturi "impotriva" legea de aprobare a ordonantei privind Split TVA, care in noua forma prevede ca masura de plata defalcata a TVA va fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate in insolventa sau care inregistreaza intrazieri la…

- Finalul de an vine cu probleme financiare pentru spitale, care se afla in situatia de a nu-si putea plati angajatii. Iar la aceasta criza s-a ajuns din pricina majorarilor salariale din sistem. In prezent, aproape intreg bugetul unui spital se duce pe salarii, lasand astfel intr-un plan secundar achizitia…

- „Despre o noua lege a pensiilor care este aproape finalizata, practic, ca proiect, v-am spus mereu si va spun in continuare: niciodata nu a fost vorba ca ea sa fie prinsa ca prevedere bugetara in bugetul pe anul 2018, pentru ca ar fi insemnat ca fim nerealisti”, a spus Dragnea. El a explicat…

- Producatorul de gaze detinut de stat, Romgaz, a incheiat un contract in valoare de 103,29 milioane lei cu transportatorul national de gaze Transgaz, pentru transportul gazelor in perioada 1 octombrie 2017-1 octombrie 2018, potrivit unui raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Businessmanul Andrei Gargalic, proprietarul unui hotel de cinci stele dintr-un parc din capitala va ramine dupa gratii, iar sotia acestuia va fi cercetata in arest la domiciliu. Judecatorii de la Curtea de Apel au respins partial recursul avocatilor, care solicitau eliberarea clientilor lor pe motiv…

- In ultima saptamana numarul virozelor a crescut cu circa 70% la copii și cu 40% la maturi, a declarat Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinau. "Se vede ca in aceasta perioada este mai rece comparativ cu aceeași perioada a anului trecut".

- In proiectul de buget pentru anul 2017, fondurile alocate pentru Educatie au fost reduse cu 7,9% fata de anul trecut, acest lucru afectand salariile angajatilor din invatamant. In aceste conditii Guvernul a decis sa treaca in atributiile universitatilor cheltuielile pentru plata diferentelor salariale…

- Deși au mai ramas cinci saptamani pana la referendumul cu privire la demiterea primarului general Dorin Chirtoaca, edilul suspendat ramane in arest la domiciliu. Asta chiar daca Codul Electoral prevede ca subiectul electoral, in acest caz - Dorin Chirtoaca, nu poate fi reținut in timpul campaniei, susține…

- George Ploscaru, devenit cunoscut dupAƒ ce a furat bijuterii A®n valoare de cinci milioane de euro de la Paris, a fost plasat A®n arest la domiciliu. aECalu MachedonuaE, aAYa cum mai este cunoscut cel care a dat aEjaful secoluluiaE, este, acum, A®n culmea fericirii pentru cAƒ a scAƒpat, chiar AYi temporar,…

- Directoarea Direcției IT din ANAF, Ancuta Anda Macovei, acuzata ca a luat mita aproximativ un milion de euro, a fost plasata luni in arest la domiciliu, dupa ce Curtea de Apel Ploiești a admis contestația formulata de aceasta fața de ...