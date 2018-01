Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus azi inlocuirea masurii arestarii provizorii luata fata de Dogan Semsettin suspectat de trafic de migranti cu masura arestului la domiciliu in Bucuresti , pe o perioada de 30 de zile, cu incepere de la data punerii efective in libertate a persoanei solicitate…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti judeca, vineri, contestatia procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului Bucuresti de a-l lasa in libertate pe medicul Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Cei trei magistrati ce formeaza Camera de Apel a Curtii de Justitie, sesizati impotriva deciziei de plasare in detentie luata de judecatorul insarcinat cu dosarul, au decis in unanimitate confirmarea acestui ordin judecatoresc, a informat un purtator de cuvant al Curtii de Justitie.Potrivit…

- 'As dori sa transmit mai intai catre colegii judecatori si procurori un mesaj de unitate care vine din partea sistemului. Daca ati urmarit discutiile care au avut loc in timpul sedintei Plenului de astazi ati remarcat ca de mai multe ori s-a rostit acest cuvant si avem de gand, si eu si domnul vicepresedinte…

- Curtea Suprema de Justitie a Spaniei a decis mentinerea in detentie a fostului vicepresedinte secesionist Oriol Junqueras, incarcerat pentru presupusa "rebeliune" si care a fost ales de curand deputat in parlamentul regional, informeaza vineri AFP. Cei trei magistrati ce formeaza Camera…

- Magistratii CSM și-au ales astazi noua conducere, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului. Opt au votat impotriva. Vicepresedinte al CSM a fost ales Codrut Olaru. Au fost singurele…

- Criminala de la metrou va mai sta inca 30 de zile in arest, au decis vineri magistrații Tribunalului București. Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a fost arestata preventiv pe 13 decembrie de catre Tribunalul Bucuresti, ea fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor, dupa ce a impins…

- Judecatoarea Gabriela Blatag, membru CSM, s-a aratat nemulțumita de discursul președintelui Klaus Iohannis la ședința CSM. Aceasta a spus ca se aștepta ca președintele sa fie cel care garateaza Justiția

- Curtea de Apel Constanta a amanat, pentru saptamana viitoare, decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Conform unor surse, este pentru prima data cand intr un…

- Florica Roman, judecatoare în cadrul Curții de Apel Oradea, cere celor 7 ambasadori care au criticat modul în care se modifica legile Justiției sa spuna care articole aduc atingere independenței Justiției, criticând dur lipsa de reacție a ambasadelor când a fost vorba de protocoale…

- Nimeni nu a fost ranit in explozia produsa dimineata devreme la Curtea de Apel din Atena. Explozia a spart ferestre si a distrus fatada cladirii. Focuri de arma au fost de asemenea trase in directia unui agent de securitate prezent. Intr-un comunicat, Grupul de luptatori populari (OLA)…

- Primul imparat al Chinei, Qin Shihuang, a ordonat administratiei sale sa gaseasca si sa ii aduca elixirul nemuririi, potrivit unui text vechi de doua milenii, ce a fost descoperit in urma unor sapaturi arheologice organizate in sudul tarii, potrivit AFP.Obsesia primului imparat chinez pentru…

- Magdalena Șerban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in stația Dristor, ramane in arest preventiv, a decis miercuri Curtea de Apel București, informeaza HotNews.ro. Judecatorii i-au respins acesteia contestația și au ...

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, Adrian Duicu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in procesul in care este judecat pentru mai multe infractiuni de coruptie.

- Curtea de Apel Alba Iulia va avea, de la 1 ianuarie 2018, un nou vicepreședinte. Postul va fi ocupat de judecatorul Andrei Claudiu Rus, in varsta de 39 de ani. Magistratul a inregistrat o performanța deosebita la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, obținand media finala 10. Astfel,…

- Judecatorul Dragos Calin, care a protestat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale, a afirmat ca manifestarea organizata de magistrati nu are nicio legatura cu politicul, ci vizeaza…

- Proiectul pe care Hidroelectrica il voia implementat in Defileul Jiului e in impas. Curtea de Apel a anulat joi ambele autorizații de construire pentru complexul de hidrocentrale Bumbești- Livezeni, construit de Hidroelectrica in mijlocul Parcului Național Defileul Jiului, site Natura 2000.Citeste…

- Romanii iși iau ramas-bun de la ultimul monarh al Romaniei, sambata, 16 decembrie. Trupul neinsuflețit al regelui va fi inhumat, in jurul orei 19.00, la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges.

- Omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern a fost capturat in Argentina, pe aeroportul din Buenos Aires Acesta fusese condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la opt ani de inchisoare, pentru o presupusa evaziune fiscala de 10 milioane de euro din trei contracte incheiate cu RAEDPP Regia Autonoma Exploatarea…

- Apropiat al fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost capturat recent in Argentina. Potrivit RomaniaTv, afaceristul israelian ar fost retinut pe aeroportul din Buenos Aires.Afaceristul israelian Avraham Morgenstern, administrator al firmei Shapir…

- Curtea de Conturi a Spaniei a ordonat marti confiscarea casei fostului sef al Executivului catalan Artur Mas pentru a acoperi o parte din cheltuielile pe care acesta le-a cauzat in 2014 prin plebiscitul pentru viitorul politic al Cataloniei.

- Paun Alin Valentin, elevul de 16 ani, arestat preventiv pentru agresarea profesoarei de la Scoala Gimnaziala Poroschia a fost eliberat. Instanta a decis scoaterea din arest preventiv si punerea sub control judiciar. Adolescentul se poate intoarce la scoala.

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Germania, Frantei si Belgiei in legatura cu nerespectarea de catre acestea a obligatiei de a notifica transpunerea completa a legislatiei UE referitoare la recunoasterea calificarilor profesionale, transmite dpa.…

- Elevul de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresaresa unui cadru didactic si retinut miercuri sub acuzatiile de lipsire de libertate in mod ilegal si tulburarea ordinii si linistii publice a fost arestat preventiv, joi, prin decizie a judecatorilor din Alexandria, Sentinta…

- Un barbat din judetul Giurgiu condamnat pentru vatamare corporala grava viol si eliberat in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv, el fiind urmarit penal pentru omor, fapta producandu-se la o luna de la punerea in libertate a acestuia.

- Fostul numar doi al executivului regional catalan, separatistul Oriol Junqueras, a cerut marți Curții Supreme sa il puna in libertate, acceptand punerea sub tutela a regiunii sale și renunțand la orice acțiune unilaterala in favoarea independenței, a facut cunoscut apararea sa, relateaza AFP. …

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste in sedinta, marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe agenda discuțiilor aflandu-se Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei, care vor fi trimise in misiuni, in afara țarii precum și stadiul indeplinirii…

- Consilierul prezidential Andrei Muraru, fost director al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, considera ca justitia ar trebui sa cântareasca foarte bine cererea de eliberare pe caz de boala a tortionarului Alexandru Visinescu. Muraru, care si-a lansat sâmbata, la Gaudeamus,…

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru, fost director al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, considera ca justiția ar trebui sa cantareasca foarte bine cererea de eliberare pe caz de boala a torționarului Alexandru Vișinescu. Muraru, care și-a lansat sâmbata,…

- Curtea de Apel din Praga a decis vineri in favoarea extradarii in SUA a cetateanului rus Evgheni Nikulin, acuzat de justitia americana de atacuri informatice care au vizat intre altele reteaua LinkedIn, transmite Reuters citand agentia de presa ceha CTK. Decizia de vineri o confirma pe cea anuntata…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ordonat luni echiparea armatei si a flotei tarii sale cu armele "cele mai moderne" in scopul intaririi capacitatii acestora, transmite AFP."Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, intr-o reuniune cu responsabili…

- Parchetul belgian a cerut punerea in aplicare a mandatului european de arestare emis de Spania pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont si a patru dintre fostii sai ministri, dar audierea acestora la un tribunal din Bruxelles s-a incheiat vineri fara o decizie privind arestarea si extradarea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti au dispus disjungerea unor cauze si continuarea cercetarilor fata de Petrotel Lukoil Ploiesti si administratorul acesteia, Andrey Bogdanov, societatea fiind acuzata, printre altele, de diminuarea activului si implicit diminuarea obligatiilor…

- Federatia Sindicatelor din ANP îl acuza pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, ca dezinformeaza opinia publica, precizând ca de la punerea în aplicare a Legii recursului compensatoriu au fost pusi în libertate peste 1.200 de beneficiari, nu 650 cum a anuntat ministrul."Dupa…

- "Dupa ce seful penitenciarelor recunoastea ca sunt extrem de multe erori la punerea in libertate pe baza Legii recursului compensatoriu, ministrul Justitiei dezinformeaza Parlamentul, afirmand ca, in prima luna de aplicare, au fost pusi in libertate in plus un numar de 650 de detinuti, avansand cifra…

- Federatia Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor îl contrazice pe ministrul Justitiei, anunțând ca de la punerea în aplicare a Legii recursului compensatoriu au fost pusi în libertate peste 1.200 de deținuți, nu 650 cum a anuntat Tudorel Toader, informeaza…

- Mai multe zeci de mii de manifestanți au umplut sambata dupa-amiaza o artera din centrul Barcelonei, de unde urma sa inceapa un marș pentru punerea in libertate a zece lideri separatiști catalani incarcerați, relateaza AFP. Manifestația a fost convocata de doua puternice organizații…

- Curtea de Apel Constanta a decis la finalul lunii octombrie sa ridice masura controlului judiciar in cazul Arhiepiscopului Teodosie al Tomisului. Procurorii DNA au contestat decizia, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti, 7 noiembrie, ca ierarhul poate fi judecat in stare de libertate.

- Pe 27 octombrie, Tribunalul Bacau a dispus arestarea preventiva a luptatorului Tolea Ciumac si a altor inculpati retinuti de procurorii DIICOT Bacau, intr-un dosar de contrabanda cu tigari. Astazi, insa, Curtea de Apel Bacau a admis contestatia formulata de Tolea Ciumac si a desfiintat decizia Tribunalului…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției l-au trimis in judecata, sub control judiciar, Alexandru George Popescu, avocat in Baroul București, pe care il acuza de trafic de influența. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Curtea de Apel București procurorii DNA arata ca in cursul…

- Sapte ani de inchisoare pentru o judecatoare din vestul tarii! Este vorba despre Florița Boloș, fosta judecatoarea de la Ineu care a „incasat”, in 2014, patru ani de inchisoare cu executare, pentru facilitarea vanzarii ilegale a sute de hectare de teren. Ea a fost condamnata, zilele trecute, la inca…

- Curtea de Apel București l-a gasit nevinovat pe Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu. El fusese acuzat de complicitate la șantaj, impreuna cu fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Sergiu Lucinschi. Cel de al doilea a primit o condamnare de 3 ani de inchisoare cu suspendare…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste vesti excelente din partea justitiei. Astfel, ginerele acestuia, Radu Pricop a fost achitat de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti. Acesta era cercetat de santaj si instigare la fals in declaratii. In acelasi dosar mai era cercetat si Sergiu Lucinschi,…

- Psihologul Oana Danciu, in varsta de 37 de ani, din Constanta, ramane sub control judiciar. Ieri, judecatorii au respins cererea de inlocuire a controlului judiciar cu arestul preventiv fata de aceasta, formulata de IPJ Constanta, ca nefondata. Decizia a fost luata ieri de Tribunalul Constanta si poate…

- Trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru ca ar fi lipsit de libertate mai multi ciobani si ca i ar fi obligat sa nu iasa din ferma si sa nu stea de vorba cu alte persoane, Mihai Misilaricu a fost achitat definitiv. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii…

- Bridge-ul nu este un sport pentru ca nu are ''o componenta fizica semnificativa'', a decis joi justitia europeana. ''Interpretarea notiunii de 'sport' (...) se limiteaza la activitati ce raspund de obicei acestei notiuni, care sunt caracterizate printr-o…

- Primul cuplu gay care cere recunoasterea casatoriei sale in Romania, romanul Relu Adrian Coman și americanul Robert Clabourn (Clai) Hamilton, se va infățișa la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) in data de 21 noiembrie 2017, alături de Iustina Ionescu (avocata de drepturile omului) și…