Argentina impune măsuri de control valutar, pentru a susține economia Argentina a impus masuri de control valutar, în încercarea de a stabiliza piața, în contextul unei crize financiare tot mai profunde, scrie BBC.

Guvernul va restricționa achiziția monedelor straine, dupa o scadere brusca a peso-ului. Companiile vor fi nevoite sa primeasca persmisiunea bancii centrale pentru a vinde sume în peso și pentru a realiza transferuri în strainatate. De asemenea, Argentina încearca sa amâne achitarea datoriilor catre Fondul Monetar Internațional, pentru a putea gestiona criza.



Printr-un comunicat oficial eliberat duminica,…

Sursa articol: hotnews.ro

