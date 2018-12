Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 noiembrie, s-a judecat la Curtea de Apel București, la primul termen, contestația senatoarei liberale de Hunedoara, Eleonora-Carmen Harau, impotriva deciziei prin care ANI a declarat-o in stare de incompatibilitate. Senatoarea PNL Carmen Harau a caștigat fara emoții, așa cum de altfel anticipa…

- Monica Macovei solicita CSM sa verifice in ce masura constituirea completului de judecata de la Curtea de Apel București, care a judecat in data de 23 noiembrie 2018, a respectat prevederile legaleEuroparlamentarul Monica Macovei a transmis astazi o scrisoare președintelui CSM, prin care solicita…

- Tragerea la sorți a fost suspendata de Curtea de Apel. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia Colegiului de conducere al ICCJ din luna septembrie, prin care s-a hotarat sa nu fie aplicate noile reglementari privind formarea completurilor…

- IN ASTEPTARE…Trimis in judecata in cateva dosare de inselaciune, avocatul Neculai Horobet, zis si Satanel, isi asteapta prima condamnare. Zilele acestea, magistratii Curtii de Apel Iasi vor da sentinta in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, alaturi de un taximetrist vasluian, dupa ce ar…

- Florin Talpan, juristul CSA, și avocatul lui FCSB, Adrian Cavescu, s-au infruntat astazi la Curtea de Apel, in dosarul prin care echipa lui Gigi Becali cere ca trupa din L4 sa nu mai foloseasca numele "Steaua" și anularea tuturor marcilor deținute de CSA. Verdictul a ramas in pronunțare. ...

- Inculpatul Stancu Valer (38 ani) a fost trimis in judecata pentru infractiunea de omor, victima acestuia fiind un tanar de 32 de ani (Bercuciu Adrian Alin). Procesul a inceput prin neintroducerea in cauza a succesorilor victimei, decizie luata in faza de camera preliminara la Curtea de Apel, dupa ce,…

- Saptamana viitoare, la Curtea de Apel Constanta va avea loc primul termen de judecata in apelul dosarului in care omul de afaceri Gabriel Sorin Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si patru luni de inchisoare. Dosarul a fost repartizat completului de judecata compus, potrivit surselor…

- Fosta presedinta a Argentinei Cristina Kirchner si cei doi copii ai sai vor fi judecati pentru spalare de bani prin intermediul unei companii imobiliare a familiei in Patagonia, sudul tarii, a anuntat miercuri justitia, transmite AFP, citat de Agerpres.