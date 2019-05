Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Kirchner, avocata, in varsta de 66 de ani, este urmarita in mai multe cazuri in curs de investigare pentru spalare de bani, imbogatire personala, deturnare de fonduri sau mita. Multi dintre ministrii sai au fost retinuti in aceste cazuri. Data procesului nu a fost inca stabilita,…

- Cristina Kirchner, presedinta a Argentinei intre 2007 si 2015 si candidata la functia de vicepresedinte, se prezinta marti la Buenos Aires in primul sau proces legat de abateri in atribuirea unor contracte publice in regiunea Patagonia, relateaza AFP. Kirchner, avocata, in varsta de 66 de ani, este…

- Initiativa a fost descrisa de organizatori drept una "artistico-populara si autofinantata". Manifestarea a avut loc in cadrul numeroaselor omagii aduse "Evitei", nascuta pe 7 mai 1919, sotia lui Juan Peron (presedinte intre 1945-1955 si 1973-1974) si supranumita "portdrapelul saracilor". Cele…

- Transa face parte din programul de asistenta financiara in valoare de 56,3 miliarde dolari acordat anul trecut Argentinei, in ideea de a contribui la stabilizarea celei de a doua economii din America Latina, afectata de o depreciere de 50% a monedei nationale in raport cu dolarul, ceea ce a stimulat…

- Fosta presedinta a Argentinei Cristina Kirchner, deja suspecta in peste zece afaceri de coruptie, a fost pusa sub acuzare luni intr-un dosar de import fraudulos de gaz lichefiat, relateaza AFP. Judecatorul Claudio Bonadio, pe care ea il acuza de persecutie politica, a cerut, de asemenea,…