Argentina: Decesul deputatului agresat la Buenos Aires

Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat argentinian a fost grav ranit și un alt barbat a fost ucis în urma unui atac armat în apropierea parlamentului din Buenos Aires, potrivit BBC News. Hector Olivares, membru al Uniunii Civice Radicale (UCR), a fost împușcat de trei ori în timp ce se afla cu un…

- Deputatul argentinian Hector Olivares a fost ranit, joi, in apropierea parlamentului de la Buenos Aires, dupa ce a fost impușcat.Totodata, un functionar care il insotea a fost ucis. "Au fost loviti de gloante, actul a fost premeditat", a declarat un deputat.

- Un deputat argentinian Hector Olivares, membru al coalitiei guvernamentale Cambiemos (Noi schimbam), a fost grav ranit joi in apropierea parlamentului de la Buenos Aires si un functionar care il insotea a fost ucis, a anuntat un parlamentar citat de un canal de televiziune local, relateaza AFP preluat…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, membru al coalitiei guvernamentale Cambiemos (Noi schimbam), a fost grav ranit joi in apropierea parlamentului de la Buenos Aires. Un functionar care il insotea a fost ucis, a anuntat un parlamentar citat de un canal de televiziune local, relateaza AFP. "Au fost…

- Actrita si balerina cubaneza Amelita Vargas a murit la 91 de ani in Argentina, unde se stabilise din anii '40, a informat duminica teatrul Comafi din Buenos Aires, intr-un comunicat citat de EFE potrivit Agerpres. "A decedat Amelita Vargas. Nascuta in Cuba, ea si-a inceput cariera la teatrul…

- Incident incredibil in Argentina, acolo unde o femeia a aruncat un caine de la etajul cinci al blocului in care locuiește. Incidentul a avut loc in cartierul Villa Lugani din Buenos Aires, Argentina. A fost filmat de o locatara a blocului respectiv, care ulterior a postat inregistrarea pe Twitter.…

- Specialist: Asigurarea de viața este o masura facultativa, dar cu adevarat necesara / Asigurarea de viața este o modalitate prin care riscurile ce amenința viata unei persoane sunt preluate de catre o companie de asigurari care, în schimbul unei sume de bani (prima de asigurare), va despagubi…

- Actrița argentiniana Christian Bach a murit pe data de 26 februarie, la varsta de 59 de ani, scrie cancan.ro. Familia indoliata a facut tristul anunț, menționand și ca actrița Christian Bach a incetat din viața in urma unui stop respirator. „Dintotdeauna a fost dorința ei sa pastreze problemele…