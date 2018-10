Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a ales invațamantul privat pentru copiii sai. Fosta vedeta de televiziune nu se uita la bani atunci cand este vorba despre educația copiilor și investește o mica avere. Ea a ales ca Noah și Ava sa mearga, alaturi de alți doi frați, in invațamantul privat. Anca Serea este mama a cinci copii…

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata surse oficiale, citate de EFE.Barbatul de origine romana a fost detectat cu ajutorul Directiei…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au casatorit ieri, in secret. Cei doi au facut cununia civila, insa și-au dorit ca evenimentul sa fie unul discret, invitandu-și doar prietenii și familia. Mariana Vidican, mama Alinei Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea de care a divorțat in urma cu aproximativ…

- In pofida deciziei Bancii Centrale de a majora dobanda de baza la 60%, moneda argentiniana s-a depreciat cu 13,5%, cel mai mare declin inregistrat intr-o singura zi. De la inceputul anului si pana in prezent peso-ul a pierdut 53% din valoare si joi seara se tranzactiona la 39,87 peso pentru un dolar,…

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, s-a aparat vineri in asa-numitul dosar ''Caiete ale coruptiei'', asigurand ca acuzatiile impotriva sa sunt legate de ''interese economice concentrate si hegemonice foarte puternice'' pe care ea le amenintase in timpul…

- "Nimeni nu m-a platit vreodata pentru ca eu sa semnez un decret sau altul si nici pentru a obtine mijloace de la guvernul meu", a explicat fosta presedinta pe contul sau Twitter, ca raspuns la acuzatiile aduse de suspecti care au decis sa colaboreze cu justitia, informeaza AFP. Mai multi…

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, a comparut luni in fata unei instante in cadrul unui vast scandal de coruptie izbucnit in timpul presedintiei sale, denuntand o 'persecutie politica' din partea unui judecator 'partinitor', relateaza AFP. Cristina Kirchner, presedinte…

- Dupa acest anunt, multimea celor nemultumiti de aceasta decizie s-a adunat in Piata Congresului. Au fost scene dramatice, sustinatorii avorturilui izbucnind in lacrimi si comentand asupra acestui subiect. Camila Sforza, o femeie dezamagita de aceasta masura, a criticat initiativa. "Este doar…