77 DE CUVINTE: Ei, da, sunt căscat. Și?

În urmă cu două zile am trecut cu roţile peste o groapă acoperită cu apă. Am crezut că se rupe maşina. Ieri m-am împiedicat de o denivelare pe un trotuar nereparat de patru decenii şi am căzut ca în copilărie. Pantaloni rupţi, genunchi afectat, julituri… Şi mi s-ar putea spune că sunt căscat, că nu […] [citeste mai departe]