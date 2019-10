Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16,15 (ora Romaniei). Tot miercuri, presedintele Iohannis va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt pe tema 'Accelerarea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila', unde va sustine o interventie in cadrul sesiunii…

- "Cum sa nu ti se umple inima de bucurie, cind vezi ca primul ministru al Romaniei e atit de activ si de apreciat in Statele Unite? E geniala ideea de a discuta cu primarii de orase mici: doamna Dancila lucreaza la baza, la firul ierbii", scrie Paleologu pe Facebook, potrivit news.ro. El afirmca…

- Nationala de rugby a Frantei a reusit o victorie de senzatie, sambata, in fata Argentinei, 23-21 (20-3), in Grupa C a Cupei Mondiale din Japonia, intr-un meci care a avut loc la Tokyo. In fata unui stadion arhiplin, francezii au facut o prima repriza extraordinara, cu un joc rapid pe treisferturi si…

- FOTO – Arhiva O femeie de 51 de ani din orasul Braila a fost pacalita de un individ care a pretins ca este general in armata Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul Facebook, barbatul i-a cerut femeii 30.000 de euro pentru a veni din Irak la Braila, transmite Mediafax. Cei doi s-au cunoscut si…

- ​Nationala masculina de baschet a Statelor Unite ale Americii a pierdut joi meciul de clasament cu Serbia (89-94), la Cupa Mondiala care are loc în China, dupa ce miercuri se înclinase în sferturi în fata Frantei, potrivit Agerpres.Datorita acestei victorii, sârbii…

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului lider PSD. Anunțul a fost facut public de Departamentul de Stat al SUA, care a precizat ca masura punitiva impotriva fostului lider al PSD reprezinta…

- Platforma DownDetector colecteaza in timp real date despre intreruperi ale mai multor servicii online, cele mai afectate țari sunt Franța, Germania, Marea Britanie, Romania, Grecia și Spania. Și utilizatori din afara Europei sunt afectați, Indonezia, Japonia, dar si statele de pe coasta…

- OMV Petrom, gasita vinovata de uciderea din culpa a unui copil de 9 ani. Ce daune trebuie sa plateasca compania OMV Petrom a fost gasita vinovata de uciderea din culpa a unui copil de 9 ani, in urma unui incident petrecut langa una dintre sondele societatii. Potrivit unui raport transmis Bursei de Valori…