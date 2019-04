Aretha Franklin, recompensată postum cu un premiu Pulitzer Aretha Franklin, care a incetat din viața anul trecut, a devenit prima artista recompensata postum cu un premiu special Pulitzer. Potrivit Hollywood Reporter , premiul i-a fost acordat dupa moarte vedetei pentru contribuția la dezvoltarea culturii și muzicii americane timp de 50 de ani. Astfel, Aretha Franklin se alatura unor nume mari ale muzicii americane ce au fost recompensate cu premii Pulitzer speciale. Printre aceștia se numara Hank Williams (postum, in 2010), care a murit in 1953, Duke Ellington, Bob Dylan, John Coltrane, Thelonious Monk, George Gershwin, Ray Bradbury, William Schuman,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

