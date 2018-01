Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sudaneze au eliberat luni un jurnalist al agentiei France-Presse (AFP) si un altul al agentiei Reuters, arestati saptamana trecuta in timp ce relatau de la proteste sociale, transmit cele doua agentii de presa. Potrivit AFP, Abdelmoneim Abu Idris Ali, un cetatean sudanez de 51 de ani,…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Prima zapada a dat complet peste cap traficul din oras. Pe arterele principale traficul a devenit unul de cosmar, si asta pentru ca s-au format ambuteiaje care au pus serios la incercare nervii soferilor. Participantii la trafic spun ca nu au putut circula pentru ca pe carosabil s-a format polei. De…

- Autoritatile din Arabia Saudita au arestat 11 printi care se adunasera in fata unui palat din Riad pentru a protesta impotriva unui decret prin care le-au fost suspendate subventiile pentru curent si apa, relateaza sambata media locale preluate de dpa. Scaderea preturilor la petrol a determinat autoritatile…

- Direcțiile de sanatate publica controleaza toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii. “In unele localitați au…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba a luat masuri suplimentare, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica pe perioada minivacanței prilejuita de trecerea in Noul An. In perioada 30 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018, peste 600 de politisti din cadrul Inspectoratului de…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Un Mercedes de lux folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza news.ro. Bolidul - care poate atinge 160 de kilometri pe ora, un Mercedes-Benz 770K Grosser, mai…

- Autoritatile sud-coreene i-au arestat pe proprietarul si administratorul complexului incendiat, in care 29 de persoane au muritCel putin 29 de persoane au murit, joi, in urma unui incendiu izbucnit intr-o parcare subterana, ce ulterior a cuprins un complex comercial din orasul sud-coreean…

- Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane la mai multe adrese din Adana, a indicat un responsabil din cadrul politiei, sub rezerva anonimatului. Printre cei 12 arestati se afla doi cetateni sirieni.O alta operatiune are loc in provincia Istanbul, vizand…

- Autoritatile israeliene au arestat trei turisti turci in Ierusalim, in urma unui incident intamplat la intrarea intr-un loc sfant al musulmanilor, a declarat, sambata, un purtator de cuvant al politiei locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Autoritatile din Turcia au ordonat arestarea a 16 militari de rang inalt, dintre care sapte colonei si noua locotenenti colonei, fiind suspectati ca ar avea legatura cu clericul Fethullah Gulen si cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, informeaza site-ul agentiei de

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Jandarmii din cadrul Postului Montan de Jandarmi Cavnic vor asigura masurile specifice de ordine si siguranta publica pe timpul paradei Sarbatorilor de iarna din orasul Cavnic. In data de 18 decembrie a.c., intre orele 08:30 - 13:30, Primaria orasului Cavnic organizeaza parada dedicata Sarbatorilor…

- Potrivit The Times of Israel, Yousef a fost arestat la Ramallah in timpul unuia dintre numeroasele raiduri intreprinse de armata israeliana. In total, 32 de palestinieni au fost arestați pentru suspiciune de implicare in activitați teroriste și revolte violente, subliniaza cotidianul, care citeaza…

- Cum ar fi fost domnia Regelui Mihai I daca istoria nu ar fi prins Romania in cleștele letal dintre Hitler și Stalin? Presupun ca ar fi fost o lunga perioada de liniște și prosperitate, o monarhie vesela animata de personalitatea unui rege cuminte, ințelept și charismatic, pe care romanii l-ar fi…

- Regele Mihai a avut parte de intalniri istorice in timpul razboiului. Una dintre acestea a fost cu Adolf Hitler.In 2009, la 70 de ani de la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial si de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, doua evenimente fatidice pentru istoria Romania si a

- Locuinte sociale, sedii ale unor institutii, dar si un centru de afaceri. Toate acestea pot fi amenajate in unitatile militare dezafectate, de la Ramnicu Sarat, pe care Primaria le-a preluat de la Ministerul Apararii Nationale. Autoritatile infirma zvonurile potrivit carora imobilele ar urma sa aiba…

- Autoritatile au pregatit propria viziune asupra reglementarii conflictului transnistrean. Planul, pe opt pagini, trebuie prezentat oficial în timpul apropiat, scrie KOMMERSANT. Documentul subliniaza necesitatea retragerii trupelor ruse din Transnistria si transformarea actualei operatiuni…

- Ziarul rus „Komersant” scrie ca a aflat despre faptul ca autoritatile de la Chisinau ar fi elaborat, inca la sfarsitul acestei veri, un plan de reintegrare a Republicii Moldova. Documentul are opt pagini si ar urma sa fie prezentat partenerilor internationali in cel mai scurt timp.

- Politia turca a demarat, miercuri, o operatiune de arestare a celor 333 de militari pe numele carora au fost emise mandate de arestare. In plus, si 27 de civili urmeaza sa fie arestati pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen. Citeste si Ankara ii cere Berlinului sa-l extradeze pe "Nr.2"…

- Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic si-a incheiat vineri lucrarile la Bruxelles, insa atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cat si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu s-au declarat pe deplin multumiti de rezultatele reuniunii. Participantii au convenit…

- Masuri de ordine publica pe stadionul ”Dinamo”, la meciul Dinamo – CSM Poli Iași. Mai mulți jandarmi decat spectatori? Aproximativ 100 de jandarmi vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre F.C. DINAMO Bucuresti – CSM Poli Iași, din…

- Proiectul legii privind exercitarea unor activitați necalificate cu caracter ocazional desfașurate de zilieri a fost examinat astazi la Parlament, informeaza Noi.md. Documentul reglementeaza raporturile temporare de munca, prin derogare de la Codul muncii, și are drept scop diminuarea fenomenului ocuparii…

- Doi români au fost arestați în Franța dupa ce au maltratat cinci minori și pe mama acestora. Copiii au vârste cuprinse între 5 și 11 ani și locuiau împreuna cu mama lor în Besançon. Cei doi români au plecat în Franța și, pentru…

- Autoritațile de la Ankara susțin ca "numarul doi" în ierarhia organizatorilor tentativei de lovitura de stat împotriva lui Erdogan, de anul trecut, se afla în Germania și au pregatit marți o cerere de extradare ce va fi transmisa Berlinului, a relatat agenția…

- Aceasta cerere il vizeaza pe Adil Oksuz, considerat de Ankara ca fiind șeful operațional al puciștilor. El fusese arestat in Turcia la cateva ore dupa puciul eșuat la 15 iulie 2016, dar apoi eliberat in condiții obscure, dupa care a disparut.In august trecut, dupa ce unele publicații turce…

- Cinci fotbaliști din prima liga au fost arestați pentru aranjarea unor partide: ”E timpul sa eradicam aceasta boala!”. Fotbalul sufera, in ultimii ani, de flagelul aranjarii meciurilor pentru pariuri. In toate colțurile lumii, autoritațile au deschis anchete pentru prinderea vinovaților. Blaturile…

- Cabinetul de miniștri a adoptat astazi hotarârea privind inițierea negocierilor cu Germania privind aplicarea unei proceduri simplificate pentru readmisia cetațenilor moldoveni. Documentul va permite eliberarea de catre autoritațile germane competente a documentelor europene pentru repatrierea…

- Autoritațile austriece au anunțat ca au reușit sa rețina doi cetațeni romani in varsta de 34 și 48 de ani care se prezentau a fi „polițiști”. Potrivit informațiilor oferite de catre procurori, cei doi acționau pe autostrada A1 din Austria. Ei au reușit ca timp de cateva luni sa fure nu mai puțin…

- Doi romani, care se dadeau drept polițiști rutieri in Austria și opreau "pentru control" autovehiculele pe autostrada A1, au adunat in decurs de 4 luni o mica avere. Nu s-au bucurat insa de ea, pentru ca au fost arestati de adevarații polițiști, relateaza jurnalulromanest.at. Autoritațile spun ca,…

- Adolf Hitler ar fi supravietuit celui de-Al Doilea Razboi Mondial si a trait cateva luni in Columbia, conform ultimelor documente CIA declasificate din cazul asasinarii lui J. F. Kennedy. Documentele arata ca un barbat pe nume Philip Citroen a abordat agentii CIA in 1954, spunandu-le ca a intalnit un…

- Autoritațile din Arabia Saudita au arestat un numar de inalți demnitari, o parte dintre ei fiind membri ai familiei regale, actuali și foști miniștri, aceștia fiind acuzați de fapte de corupției, a anunțat un post de televiziune din Arabia Saudita.

- Fuhrer-ul celui de Al Treilea Reich, Adolf Hitler, era atat comandantul suprem al armatei cat si liderul politic. Din nefericire pentru multi germani si pentru alte popoare, acesta era si extrem de incapatanat pana in punctul de a rupe...

- Autoritatile vor lua masuri sporite pentru a pune capat propagandei anti-europene din tara noastra. Declaratia a fost facuta de catre deputatul PDM, Marian Lupu, in cadrul emisiunii Fabrika, de aseara. Intors recent de la cea de-a 6-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Parteneriatului Estic,…

- Vine iarna. Cred ca numai copiii se bucura. Noi cei varstnici nu prea. Nu prea, pentru ca cresc chieltuielile. Suntem saraci. Mandrie nu cred ca a mai ramas. Rasfoiam Biblia intr-o zi, cautand un citat, de care aveam nevoie. Am dat acolo de cuvintele lui Iisus: „Pe saraci ii aveti intotdeauna cu voi“.…

- Numele de cod "CIMELODY -3" a fost contactat in data de 29 Septembrie 1955 de catre o persoana - un prieten bun si fidel al fostului dictator nazist - care a servit sub comamnda lui Hitler, in Europa, si care se se afla acum in "Maracaibo" . CIA a investigat daca Hitler a trait in Columbia,…

- Adolescentii au fost arestati pe 28 octombrie, dar ancheta a fost dezvaluita miercuri. Cei doi suspecti vor fi dusi in instanta joi. "Politia din Yorkshire a oferit asistenta Unitatii pentru Combaterea Terorismului in investigatie si perchezitii. Anchetatorii cred ca este vorba de un incident…

- Ministrul Comunicațiilor, Lucian Șova, a discutat, in acest sfarșit de saptamana, cu autoritațile locale din Bacau despre aplicarea unui proiect-pilot Smart City in județ, potrivit unui comunicat al Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) remis duminica AGERPRES. …

- Autoritatile din Ankara au emis mandate de arestare pe numele a 55 de cetateni straini suspectati ca ar face parte din gruparea Statul Islamic. In urma unei operatiuni desfasurate in capitala Turciei au fost arestati 49 din cei 55 de suspecti, relateaza News.ro, citand agentia Anadolu.

- Serviciul de Stat pentru Migrație al Ucrainei a respins cererea de acordare a statutului de refugiat lui Mihail Saakașvili, a anunțat public procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko, scrie paginaderusia.ro Procurorul general a precizat ca Saakașvili nu a contestat decizia în instanța,…