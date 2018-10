Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Lupu din satul Lanurile, comuna Viziru, a fost prezentata, luni, Tribunalului Braila, fiind acuzata ca si-ar fi omorat sotul. Femeia, in varsta de 34 de ani, a negat toate acuzatiile. „Asta nu este motiv sa il omor eu (n.r. bataile primite de la barbat). Nu sunt eu de vina", a declarat Mariana…

- Braileanca acuzata ca și-ar fi ucis și tranșat fostul soț a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. In ciuda scandalurilor și a batailor incasate, femeia a susținut ca nu ea l-a omorat pe barbatul descris ca fiind violent. Mariana Lupu din satul Lanurile, comuna Viziru, a fost prezentata, luni, Tribunalului…

- Mariana Lupu, in varsta de 34 de ani, din localitatea Lanurile, judetul Braila, este acuzata ca si-ar fi ucis sotul in urma cu doi ani si apoi l-ar fi transat in mai multe bucati pe care le-ar fi ascuns prin apropierea gospodariei. Descoperirea a fost facuta de rudele barbatului care, alaturi de oamenii…

- Parti ale trupului unui barbat de 48 de ani, din comuna Viziru, fost politist local, dat disparut in urma cu un an si jumatate, au fost gasite la sfarsitul saptamanii trecute, in casa unde acesta locuise impreuna cu sotia sa, femeia - principalul suspect in acest caz - fiind retinuta pentru 24 de ore,…